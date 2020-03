Parket eist celstraf voor PS-politicus José Happart vanwege corruptie ADN

03 maart 2020

15u19

Bron: Belga 0 Het parket heeft dinsdag in de correctionele rechtbank van Luik een celstraf van 20 maanden geëist voor PS-politicus José Happart, die vervolgd wordt voor corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding.

Happart zou zijn invloed als voorzitter van de luchthaven van Luik hebben gebruikt om ondernemers te bevoordelen. Die zouden in ruil een vriendin van Happart hebben geholpen bij de bouw van een huis aan bodemprijzen.

Het parket eiste 20 maanden cel voor Happart en celstraffen van 8, 12 en nog eens 12 maanden voor drie andere betrokkenen in het onderzoek. Daarnaast wil het parket dat 73.000 euro van Happart in beslag wordt genomen, 68.000 euro van de vriendin van de politicus en 300.000 euro van een ondernemer.



Happart betwist de feiten en weigerde, in tegenstelling tot andere beklaagden in de zaak, om een minnelijke schikking te betalen.