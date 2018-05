Parket eist acht jaar cel voor Brusselse jongeren die taxichauffeur zwaar toetakelden: "Ik was daar maar heb niet geslagen" Wouter Hertogs

24 mei 2018

12u43

Bron: Eigen berichtgeving, belga 6 Het Brusselse parket heeft 8 jaar cel gevorderd tegen drie Brusselse jongeren die in augustus 2016 een taxichauffeur beroofden en in elkaar sloegen. De man was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt en was zo zwaar toegetakeld dat artsen 40 metalen plaatjes en 140 schroeven nodig hadden om alle breuken in zijn gezicht te helen.

De feiten vonden plaats op 12 augustus 2016. Raphael Spapen, taxichauffeur voor het Hasseltse taxibedrijf Axi Taxi, kreeg de vraag om een klant vanuit Bilzen naar Brussel te brengen. Daarvoor werd een prijs van 160 euro afgesproken, die bij aankomst in Brussel door een broer van de klant zou betaald worden. Eenmaal in Brussel daagde eerst niemand op maar na even wachten verschenen toch twee vrienden van de klant. Die vroegen de taxichauffeur of hij wisselgeld had.

"Toen ik mijn portefeuille in mijn wagen ging halen, kreeg ik een slag op het achterhoofd van die klant", verklaarde Spapen tijdens de zitting. "Ik ben er zeker van dat hij als eerste geslagen heeft, én dat hij de meeste slagen heeft toegebracht."

"Ik geef toe dat het fout was"

Volgens het parket kreeg de taxichauffeur in ieder geval slagen en stampen te verwerken op het hoofd, waarna zijn overvallers er vandoor gingen met zijn geld en het gps-toestel uit de taxi. Een voorbijganger vond de zwaargewonde man en bracht hem met diens eigen taxi naar het ziekenhuis. De drie verdachten, drie jonge twintigers, konden nadien opgespoord worden op basis van hun gsm-gebruik. Twee van hen ontkenden elke betrokkenheid bij de feiten. Enkel de klant gaf toe dat hij ter plaatse was maar beweerde dat hij niet geslagen had. Hij was ook de enige die donderdag kwam opdagen op de zitting.

"Ik pakte mijn tas uit de taxi en wandelde meteen weg", verklaarde de jongeman. "Ik zag wel dat de twee anderen die taxichauffeur sloegen maar kwam niet tussenbeide en verwittigde ook de hulpdiensten niet. Ik geef toe dat dat fout was maar ik heb niet geslagen."

Het parket is ervan overtuigd dat alle drie de verdachten geslagen hebben en een even groot aandeel in de feiten hebben en eiste celstraffen van 8 jaar. De enige aanwezige verdachte zei te hopen op een werkstraf. Het vonnis valt op 28 juni.