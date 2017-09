Parket eist 6 maanden cel tegen 'Nonkel Henri', oom van koningin Mathilde ADN

Bron: Belga 0 belga Graaf Henri d'Udekem d'Acoz (Archiefbeeld). Het parket Halle-Vilvoorde heeft deze namiddag een gevangenisstraf van 6 maanden gevorderd tegen graaf Henri d'Udekem d'Acoz (83), oud-burgemeester van Poperinge en oom van koningin Mathilde. "Nonkel Henri" zou samen met Hans Velle (53) een koppel uit Vlaams-Brabant hebben opgelicht voor 175.00 euro. Ook tegen Velle, die al eerder veroordeeld werd voor oplichting, eiste het parket 6 maanden cel. Beide verdachten vroegen de vrijspraak.

De dochter van het Vlaams-Brabantse koppel was in een echtscheiding verwikkeld en haar ouders zouden Henri d'Udekem d'Acoz in 2006 aangesproken hebben als advocaat. De graaf bezocht het koppel in gezelschap van Hans Velle, die voorgesteld werd als zijn secretaris. In de twee jaar die daarop volgden zou Velle in naam van de graaf in totaal een bedrag van 175.000 euro geïnd hebben bij het koppel, telkens onder voorwendsel van een of andere obscure procedurestap. In werkelijkheid zou de graaf echter nauwelijks enige prestatie als advocaat geleverd hebben.

"Misleid door de adellijke titel van graaf Henri"

"Het is duidelijk dat de slachtoffers hier misleid zijn door de adellijke titel van graaf Henri en vervolgens drie jaar aan het lijntje zijn gehouden", klonk het bij het parket. Dat eiste zes maanden cel voor beide verdachten. Zowel de advocaat van Henri d'Udekem d'Acoz als die van Hans Velle vroegen de vrijspraak. Volgens beide advocaten waren de feiten verjaard en waren ze niet bewezen.

"Er is geen enkel bewijs dat de burgerlijke partijen ook maar de minste som geld overhandigd hebben aan mijn cliënt'", sprak de advocaat van Hans Velle. "Mijn cliënt heeft nooit zelf geld ontvangen en heeft nooit gezien, gehoord of geweten dat Valle in zijn naam geld ontvangen zou hebben", pleitte de verdediging van graaf Henri.



Het vonnis valt op 25 oktober.

Foto Joost De Bock In 2005 belandde meester-oplichter Hans Velle (rechts) een eerste keer in de cel. Graaf en advocaat Henri d'Udekem d'Acoz (links) kreeg hem toen vrij.