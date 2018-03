Parket eist 20 jaar cel voor gewelddadige diefstal met fatale afloop Jonathan Bernaerts

26 maart 2018

11u17

Bron: Eigen berichtgeving 1 Het Antwerpse parket heeft 20 jaar cel geëist tegen vijf mannen die betrokken waren bij de gewelddadige diefstal, die een 62-jarige binnenschipper uit Merksem fataal werd. De poetsvrouw die de bende tipte, riskeert 10 jaar cel.

De alleenstaande schipper Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood gevonden in zijn woning in Merksem. De woning was overhoopgehaald, zijn televisie en iPhone waren verdwenen. Alles wees op een roofmoord. Toen een van de inbrekers zijn eigen sim-kaart in de gestolen iPhone stak, kwamen de speurders de daders op het spoor.

Het verhaal begint bij de poetsvrouw aan wie Leonard had laten verstaan dat hij er warmpjes inzat. De poetsvrouw vertelde dat door aan cafébaas Gevorg G. Hij zou op zijn beurt enkele Russen hebben geronseld om de bejaarde schipper te beroven.

Aanvankelijk werden de verdachten vervolgd voor 'roofmoord'. Die stelling moest het parket bijstellen. Leonard Govaert werd immers niet vermoord en dan beroofd. Volgens de wetsdokter heeft het slachtoffer door de emoties een hartaanval gekregen en is die hem fataal geworden. De aanklacht luidt nu 'diefstal met geweld, met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk te doden'.