Parket eist 15 maanden cel tegen man die strafpleiter Sven Mary stalkte

Bron: Belga 0 BELGA Het parket van Brussel heeft vandaag een celstraf van 15 maanden gevorderd tegen een man die maandenlang strafpleiter Sven Mary had gestalkt.

De man stuurde hem beledigende mails, maakte webpagina's in zijn naam op en verstuurde Twitterberichten onder de naam van de advocaat. De verdachte zou de advocaat ook proberen afpersen hebben. Volgens het parket werd de man al eerder veroordeeld, onder meer voor gelijkaardige feiten. De verdediging vroeg de vrijspraak.

School van de kinderen

De problemen begonnen in juni 2013, toen Sven Mary enkele beledigende mails kreeg van een onbekende afzender. Die werden eerst genegeerd, maar toen de afzender het adres van de school van de kinderen van de strafpleiter vermeldde, diende meester Mary een klacht in.

Later registreerde de onbekende ook drie internet-domeinnamen met de naam van de strafpleiter, waarop verzonnen quotes van Mary stonden en hij afgeschilderd werd als druggebruiker en iemand die de staat België wil omvergooien.

10.000 euro

Via een ethische hacker slaagde meester Mary erin de lastpak te identificeren, maar die had intussen een Twitteraccount geopend onder de naam van de advocaat en tweette in zijn naam allerhande onzin en beledigende taal. De onbekende eiste ook 10.000 euro om het account en de websites te doen verdwijnen, een eis waar Sven Mary niet op inging.

Volgens het parket van Brussel kon de stalker geïdentificeerd worden als een Belg die in Duitsland woonde en al herhaaldelijk veroordeeld werd, ook voor gelijkaardige feiten. "Hij heeft in totaal al 85 maanden cel opgelopen, ik eis voor deze feiten nog eens 15 maanden cel", sprak de procureur. De advocaat van de verdachte vroeg de vrijspraak. Volgens de verdediging zijn er onvoldoende bewijzen dat de man inderdaad achter de stalking en poging tot afpersing zit.

Vonnis op 7 november.

