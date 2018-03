Parket doet huiszoeking bij Museum voor Schone Kunsten in Gent Redactie

19 maart 2018

13u42

Het parket heeft een huiszoeking uitgevoerd bij het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Dat heeft het kabinet van schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a) bevestigd. Het onderzoek kadert in de 26 bruiklenen Russische avant-gardekunst, die tot voor kort in het museum te zien waren. Het parket van Oost-Vlaanderen geeft voorlopig geen commentaar.

Nadat de stad Gent op 21 februari de bruikleenovereenkomst stopzette, kwam eigenaar Igor Toporovski zijn werken opnieuw ophalen. Vandaag heeft het parket een huiszoeking uitgevoerd omdat het vermoedt dat ex-directrice Catherine de Zegher nog documenten heeft achtergehouden. De documenten zouden de echtheid van de omstreden Toporovski-collectie kunnen aantonen.

Op de wekelijkse sluitingsdag van het museum verzegelde het parket computers en vroeg het documenten op. Het museum heeft altijd volgehouden dat het de bruiklenen zorgvuldig gescreend had en dat de eigenaar de nodige documenten en certificaten kon voorleggen om de herkomst van de werken te bewijzen.

Ernst & Young gaat MSK doorlichten

Eerder raakte bekend dat Ernst & Young op vraag van de stad Gent het Museum voor Schone Kunsten doorlichten. Het bedrijf zal onderzoeken of het MSK de internationale richtlijnen over bruikleen heeft gevolgd, en of het museum volgens internationale referentiepraktijken heeft gehandeld. Ook worden er interviews afgenomen van personeelsleden van het MSK en vertegenwoordigers van een aantal internationaal erkende referentiemusea.

De directrice van het MSK, Catherine De Zegher, werd vorige week ook al aan de kant geschoven als directrice. Zij blijft geschorst tot de externe audit duidelijkheid heeft verschaft.