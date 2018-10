Parket: “Bewijs dat er is geknoeid met onderzoek Bende van Nijvel” Rob Van herck

30 oktober 2018

14u35

Bron: VTM Nieuws 24 Het federaal parket is ervan overtuigd dat er is geknoeid met het dossier van de Bende Van Nijvel. Dat vertelt woordvoerder Eric Van der Sypt aan het VTM Nieuws-opsporingsprogramma ‘Faroek’. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er is geknoeid met een vondst in het kanaal van Ronquières in 1986.

Om het verhaal goed te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. In 1985 pleegt de Bende Van Nijvel haar laatste overval, op de Delhaize in Aalst. Enkele dagen later krijgt het gerecht een tip dat er verdachte activiteit was aan het kanaal in het Henegouwse Ronquières. Het gerecht van Nijvel stuurt een duiker het kanaal in, maar die vindt niets. Een jaar later laten de speurders in Dendermonde, die intussen ook een deel van het onderzoek leiden, opnieuw een team duiken in Ronquières. Nu worden verschillende zakken met wapens en buit van de overval op de Delhaize in Aalst opgevist.

Droog en leesbaar

Het federaal parket vermoedt dat iemand toen heeft geprobeerd om het onderzoek te manipuleren, en heeft daar ook wetenschappelijk bewijs van. In de zakken die toen zijn opgevist zaten onder meer cheques die deel uitmaakten van de buit van de overval in Aalst. Die waren nog droog en leesbaar, wat bewijst dat ze daar nog geen jaar konden liggen.



Het parket komt dan ook tot de conclusie dat er geknoeid is. “Iemand had die voorwerpen in zijn bezit, heeft ze in zakken gestoken en in het kanaal gegooid, met de wetenschap dat die zakken een paar dagen later zouden opgevist worden.”

De Reus

In die uitzending bevestigt het federaal parket daarnaast officieel dat Christaan Bonkoffsky, de politieman uit Aalst, niet de Reus van de Bende is (Lees hier meer). Het doet ook een oproep naar getuigen en roept mensen op die op de hoogte waren of meegewerkt hebben aan de misdaden van de Bende, om zich te melden. Door de nieuwe wet op de spijtoptanten kunnen die laatste rekenen op strafvermindering.

