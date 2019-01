Parket bevestigt inverdenkingstelling Dries Van Langenhove Stéphanie Romans Tommy Thijs

10 januari 2019

14u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat Schild en Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove wel degelijk in verdenking is gesteld na de Pano-reportage van vorig jaar. Dat gebeurde na een huiszoeking, waardoor Van Langenhove “impliciet” in verdenking gesteld is, “wat gelijkgesteld is met een formele inverdenkingstelling”, zegt persmagistraat An Schoonjans. Van Langenhove is daar ook al langer over van op de hoogte, aangezien hij al formeel een verzoek heeft ingediend inzage te krijgen in het strafdossier, wat hem geweigerd is.

Na de felle discussie in Terzake gisterenavond waarin Van Langenhove bij hoog en bij laag bleef beweren dat hij niet in verdenking is gesteld, schept het parket vandaag duidelijkheid in een mededeling. “Zoals eerder gemeld is het parket van Oost-Vlaanderen in september 2018 een onderzoek gestart lastens Schild & Vrienden naar aanleiding van een tv-reportage”, klinkt het. Het parket heeft daarbij een onderzoeksrechter gevorderd.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek zijn diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries Van Langenhove. “Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal, dat aan een grondige analyse onderworpen wordt. Het onderzoek dat, zoals de wet voorziet, geheim is, is volop aan de gang. Over de inhoud ervan kan geen informatie worden verstrekt.”

Inverdenkingstelling

Door de huiszoeking is Van Langenhove juridisch ook in verdenking gesteld, zegt het parket nog. “Tegen hem werd een strafvordering ingesteld. “Hieruit vloeit een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling). Een ‘impliciete inverdenkingstelling’, wordt gelijkgesteld met een ‘formele inverdenkingstelling’ door de onderzoeksrechter. Dat heeft voor de verdachte het voordeel dat hij een reeks rechten verwerft, die hij als gewone verdachte niet kan laten gelden.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek tot inzage in het strafdossier of een vordering tot bijkomend onderzoek. Van Langenhove heeft van die rechten ook al gebruik gemaakt. Hij diende onder meer een formeel verzoek in tot inzage in het strafdossier bij de onderzoeksrechter, wat door die laatste werd afgewezen.

