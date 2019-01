Parket bevestigt inverdenkingstelling Dries Van Langenhove, die zelfs al inzage vroeg in strafdossier Stéphanie Romans Tommy Thijs

10 januari 2019

14u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove wel degelijk in verdenking is gesteld na de Pano-reportage van vorig jaar. Dat gebeurde na een huiszoeking, waardoor Van Langenhove “impliciet” in verdenking gesteld is, “wat gelijkgesteld is met een formele inverdenkingstelling”, zegt persmagistraat An Schoonjans. Van Langenhove is daar ook al langer over van op de hoogte, aangezien hij al formeel een verzoek heeft ingediend inzage te krijgen in het strafdossier, wat hem geweigerd is.

Na de felle discussie in Terzake gisterenavond waarin Van Langenhove bij hoog en bij laag bleef beweren dat hij niet in verdenking is gesteld, schept het parket vandaag duidelijkheid in een mededeling. “Zoals eerder gemeld is het parket van Oost-Vlaanderen in september 2018 een onderzoek gestart lastens Schild & Vrienden naar aanleiding van een tv-reportage”, klinkt het. Het parket heeft daarbij een onderzoeksrechter gevorderd. De reportage toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten gedeeld werden en maakte Van Langenhove een bekend figuur.



In het kader van dat gerechtelijk onderzoek zijn diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries Van Langenhove. “Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal, dat aan een grondige analyse onderworpen wordt. Het onderzoek dat, zoals de wet voorziet, geheim is, is volop aan de gang. Over de inhoud ervan kan geen informatie worden verstrekt.”

Inverdenkingstelling

Door de huiszoeking is Van Langenhove juridisch ook in verdenking gesteld, zegt het parket nog. “Tegen hem werd een strafvordering ingesteld. Hieruit vloeit een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling). Een ‘impliciete inverdenkingstelling’ wordt gelijkgesteld met een ‘formele inverdenkingstelling’ door de onderzoeksrechter. Dat heeft voor de verdachte het voordeel dat hij een reeks rechten verwerft, die hij als gewone verdachte niet kan laten gelden.”



Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek tot inzage in het strafdossier of een vordering tot bijkomend onderzoek. Van Langenhove heeft van die rechten ook al gebruik gemaakt. Hij diende onder meer een formeel verzoek in tot inzage in het strafdossier bij de onderzoeksrechter, wat door die laatste werd afgewezen.

“Nog geen brief onderzoeksrechter gekregen”

De advocaat van Van Langenhove, Johan Platteau, zegt dat zijn cliënt nog niet formeel in verdenking is gesteld door de onderzoeksrechter. “Iemand die in verdenking wordt gesteld krijgt dat ofwel te horen via een brief ofwel via de onderzoeksrechter, die hem daarvan persoonlijk in kennis stelt. Mijn cliënt zegt dat hij nog geen brief heeft gekregen en ik weet dat hij ook nog niet voor de onderzoeksrechter verschenen is. Hij heeft dus een punt als hij zegt dat hij nog niet in verdenking is gesteld. De onderzoeksrechter voert een onderzoek, maar heeft tot nu toe nog niet geconcludeerd dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn.”

Toch heeft het parket ook niet honderd procent ongelijk, zegt Platteau: “Als het openbaar ministerie een onderzoek start lastens een persoon, dan krijgt die dezelfde rechten als iemand die formeel in verdenking is gesteld. Dat noemen we een ‘impliciete inverdenkingstelling’. Dat geeft de verdachte de mogelijkheid om bijkomend onderzoek te vragen. Bijvoorbeeld: het Openbaar Ministerie zegt dat u op 5 oktober een overval pleegde in Brussel, en u zegt dat u op die dag niet in de buurt was, dan kan u vragen om uw gsm via zendmasten te traceren om uw locatie op die dag aan te tonen.”

Computer teruggekregen

“In het onderzoek naar Dries Van Langenhove heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd. Dat is omdat het parket zelf geen telefoontaps of huiszoekingen mag uitvoeren. Alleen de onderzoeksrechter mag zulke onderzoeksdaden laten plegen. Daardoor krijgt hij dus de ‘hoedanigheid’ van verdachte.”

Platteau weet niet hoe ver het onderzoek al staat. “Wij hebben nog geen inzage gehad in het dossier. Het gerechtelijk onderzoek is geheim. Zelfs de kwalificatie van de feiten (antiracismewetgeving, ontkenning van de genocide en inbreuken tegen de wapenwetgeving, red.) vernemen wij niet van het parket, maar via de media. De computer die in beslag is genomen, heeft hij intussen teruggekregen. Dat doet mij vermoeden dat er geen belastende zaken op stonden. Het is wel opmerkelijk dat mijn cliënt nog niet verhoord is. Wij hebben geen idee wanneer er een verhoor zou kunnen komen.”

Experten strafrecht wijzen er op dat het feit dat Van Langenhove zijn computer heeft teruggekregen, niet automatisch betekent dat er geen belastende zaken op stonden. De onderzoekers kunnen ook de harde schijf hebben gekopieerd en besloten dat de computer niet meer nodig is voor onderzoek. De computer kan in een later stadium ook nog verbeurd verklaard worden.

