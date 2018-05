Parket bevestigt: "Benjamin Herman riep verschillende keren 'Allahu Akbar'", link met IS wordt onderzocht Handelde Herman alleen? TT

30 mei 2018

10u24

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, Belga 5 Het federaal parket geeft deze voormiddag een persconferentie over de schietpartij in Luik. Daarbij kwamen vier mensen om het leven: twee agenten, een voorbijganger en de schutter zelf. Het parket bevestigde dat schutter Benjamin Herman verschillende keren 'Allahu Akbar' riep tijdens de schietpartij. Volgens het parket zijn er dan ook sterke aanwijzingen dat het gaat om een terroristische aanslag. Een eventuele link met IS wordt onderzocht.

De persconferentie wordt gegeven federaal parketwoordvoerder Eric Van der Sypt. "Ik had gehoopt dit nooit meer te moeten doen", begon Van der Sypt.

Het parket herhaalde nog eens de gebeurtenissen van gisteren. Schutter Benjamin Herman ging nadat hij de twee agentes had doodgeschoten verschillende keren het café Aux Augustins binnen, maar daar konden de aanwezige klanten zich verschuilen. Herman zag niemand, en liep opnieuw naar buiten.

Daarna schoot hij een passagier van een auto dood op straat. Op weg naar de school waar hij een vrouw zou gijzelen, riep hij verschillende keren 'Allahu Akbar', zoals gisteren ook op filmpjes te zien was. Twee agenten volgden hem. Ook toen Herman uit de school kwam en op de toegesnelde agenten schoot, riep hij 'Allahu Akbar'. Hij werd onmiddellijk neergeschoten door de politie.

"Modus operandi lijkt op die van IS"

Maandag om 7.30 mocht hij de gevangenis verlaten voor een penitentiair verlof, gisteren om 19.30 moest hij zich normaal gezien opnieuw aanmelden. Hij wordt ook verdacht van een doodslag in On, deelgemeente van Marche-en-Famenne, in de nacht van maandag op dinsdag.

Het federaal parket nam het onderzoek naar de aanval in Luik gisteren meteen over, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het mogelijk om een terreurdaad ging. "De modus operandi lijkt op die waartoe terreurorganisatie IS via internet al herhaaldelijk heeft opgeroepen", zei federaal parketwoordvoerster Wenke Roggen. "Het aanvallen van politiemensen met een mes en hun dienstwapen afnemen om nog meer slachtoffers te maken. De man heeft ook herhaaldelijk 'Allahu Akbar' geroepen. Daarnaast is er de informatie van de politie en de Staatsveiligheid, volgens dewelke de dader contacten had met geradicaliseerde moslims. Die informatie dateert weliswaar van eind 2016, begin 2017 en werd nadien niet meer bevestigd."

Het parket bevestigde dat een "eventuele link met IS" wordt onderzocht.

'De modus operandi lijkt op die waartoe terreurorganisatie IS via internet al herhaaldelijk heeft opgeroepen' Parketwoordvoerster Wenke Roggen

Verloven verliepen niet altijd zoals het hoorde

Vanmorgen bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al dat de schutter, Benjamin Herman, in de nacht van maandag op dinsdag ook een man heeft vermoord in Marche-en-Famenne.

Bovendien, zo schrijven enkele Franstalige kranten vandaag, blijkt Herman tijdens vorige penitentiaire verloven toch niet altijd zoals gepland te zijn teruggekeerd naar de gevangenis. Dat zou tegenstrijdig zijn aan wat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) eerder verklaarde. Geens zei vanmorgen op de RTBF-radio dat hij zich "verantwoordelijk voelt, want ik heb de verantwoordelijkheid over de gevangenissen". "Had deze man mogen vrijkomen met een penitentiair verlof? Dat is een vraag die een onderzoek van mijn geweten rechtvaardigt."