Parket acht Walter Van Steenbrugge schuldig aan laster tegenover René Stockman in euthanasieproces Tine Nys SVL

02 oktober 2020

10u04

Bron: Belga 22 Advocaat Walter Van Steenbrugge heeft zich volgens het openbaar ministerie schuldig gemaakt aan laster tegenover René Stockman. De advocaat beschuldigde de overste van de Broeders van Liefde van tussenkomst om de euthanasiezaak van Tine Nys voor het hof van assisen te brengen. Dat bleek vanochtend voor de Gentse correctionele rechtbank.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De zaak startte nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging.

Er komt een nieuw euthanasieproces en ik zal daar opnieuw aan de rechtbank vragen om Stockman te horen. Het is essentieel voor de verdediging Walter Van Steenbrugge

Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, kondigde voor het hof van assisen aan dat hij René Stockman wilde oproepen als getuige. “Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten”, zei Van Steenbrugge toen.

Celstraf tot 1 jaar mogelijk

Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar “ongeoorloofde tussenkomsten”, maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als “compleet van de pot gerukt”. Van Steenbrugge vroeg ook in een brief aan het parlement een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Van Steenbrugge werd rechtstreeks gedagvaard door Stockman, en het parket is nu van oordeel dat de advocaat zich schuldig maakte aan laster.

Mijn cliënt was misschien niet altijd geliefd, maar wel steeds gerespecteerd. Wie weet hoeveel potentiële klanten nu zullen beslissen niet met zijn kantoor te willen samenwerken. Daar is het mijnheer Stockman ook om te doen Nico Meijering, advocaat van Walter Van Steenbrugge

“Het is duidelijk dat in het euthanasieproces meermaals is aangehaald dat hij (Stockman, nvdr.) rechtstreekse instructies zou gegeven hebben om de vordering te veranderen”, stelde de aanklager vrijdag voor de correctionele rechtbank. “Ik meen dat er elementen voor laster voorhanden zijn, omdat er door de gedagvaarde (Van Steenbrugge, nvdr.) geen bewijzen geleverd zijn. De uitspraken die tijdens het proces gebeurd zijn, dat is het recht van een advocaat en valt onder de immuniteit van het pleidooi. Maar het is natuurlijk niet daarbij gebleven. Op het Nieuws van VTM heeft hij op 31 januari opnieuw uitspraken gedaan waarvan er sprake is van laster. Ook in de brief aan de Kamer acht ik de feiten bewezen.”

Imagochade

Volgens de advocaat van Van Steenbrugge heeft zijn cliënt schade geleden onder het proces. “Mijn cliënt was misschien niet altijd geliefd, maar wel steeds gerespecteerd. Wie weet hoeveel potentiële klanten nu zullen beslissen niet met zijn kantoor te willen samenwerken. Daar is het mijnheer Stockman ook om te doen.”

Walter Van Steenbrugge kreeg tijdens de behandeling van het proces nog het laatste woord. Hij zal tijdens het nieuwe proces tegen dokter Joris Van Hove Stockman opnieuw oproepen als getuige. “Mijn vader, die krijgsgevangene is geweest, heeft mij altijd gezegd dat waar er machtsmisbruik is, je je ertegen moet verzetten. En dat is precies wat ik hier ga doen.”

Ik meen dat er elementen voor laster voorhanden zijn, omdat er door de gedagvaarde (Van Steenbrugge, nvdr.) geen bewijzen geleverd zijn. De uitspraken die tijdens het proces gebeurd zijn, dat is het recht van een advocaat en valt onder de immuniteit van het pleidooi. Maar het is natuurlijk niet daarbij gebleven. Op het Nieuws van VTM heeft hij op 31 januari opnieuw uitspraken gedaan waarvan er sprake is van laster. Ook in de brief aan de Kamer acht ik de feiten bewezen Aanklager

“Er komt een nieuw euthanasieproces en ik zal daar opnieuw aan de rechtbank vragen om Stockman te horen. Het is essentieel voor de verdediging.” Dat heeft Van Steenbrugge gezegd in zijn verdediging voor de Gentse correctionele rechtbank. Volgens zijn advocaat, de Nederlandse strafpleiter Nico Meijering, heeft Van Steenbrugge zich nooit kritisch geuit tegen Stockman.

“Stockman heeft nooit hardop ontkend”

“Het kan niet dat een advocaat moet verschijnen voor de rechtbank omdat hij zijn werk heeft gedaan in en buiten de rechtbank. Mijn cliënt had informatie van drie bronnen dat hij (Stockman, nvdr.) zou tussengekomen zijn, maar hij heeft dat nooit als feit gepresenteerd. Het verzoek om Stockman te horen voor het hof van assisen was het enige wat hij gedaan heeft”, zei Meijering. “Er was geen kwaadwilligheid. Hij heeft zich nooit kritisch geuit tegen Stockman. Hij heeft het neutraal behandeld. Langs de andere kant heeft Stockman nooit hardop ontkend dat hij tussengekomen is, en ook het openbaar ministerie heeft dat niet gedaan. Dat Stockman eerder tussengekomen is in een Kortrijkse zedenzaak staat wel vast.”

Het openbaar ministerie toont zich als “een slechte verliezer”, stelt Meijering. “Voor mijn cliënt is de reputatieschade groot. Welke cliënten gaan niet meer naar zijn kantoor gaan, nu meneer Stockman hem heeft aangebrand? Er is getracht mijn cliënt de mond te snoeren. Ik vraag een signaal dat dat niet kan. Een veroordeling van een advocaat voor het bijstaan van zijn cliënt zal elke strafrechtelijke verdediging tot in zijn diepste raken.”

Lees ook: Hoofd Broeders van Liefde over advocaat Van Steenbrugge in euthanasieproces: “Mijn naam besmeurd door zijn obsessie”