Parkeren met ongeldige gehandicaptenkaart voortaan sneller bestraft dankzij app kg

07 november 2018

16u16

Bron: Belga 0 De app die fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten kan detecteren, wordt na een succesvol proefproject in onder meer Antwerpen overal in België uitgerold. Dat kondigt staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA) aan. "Het zal voor fraudeurs steeds moeilijker worden om een plaats in te pikken die hen niet toebehoort. Zij mogen op hun hoede zijn", zegt ze.

Fraude met ongeldige parkeerkaarten komt nog al te vaak voor in België. Momenteel zijn er ongeveer 220.000 ongeldige parkeerkaarten in omloop die niet zijn teruggestuurd om ze te vernietigen, en waarvan een deel dus nog in omloop is. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerkaarten van overleden personen.



Om gesjoemel tegen te gaan, lanceerde staatssecretaris Demir vorige zomer een app die de ongeldige kaarten er snel uit kan halen. Politieagenten, parkeerwachters en gemeenschapswachten kunnen een QR-code scannen of het kaartnummer ingeven, waarna de app meteen aangeeft of het om actieve of vervallen parkeerkaart gaat.

Tweeduizend boetes

De app werd eerst getest in Antwerpen, Namen en Koekelberg, en bleek succesvol, zegt Demir. De controleurs konden in totaal 16.305 kaarten scannen, waarvan er 12,5 procent ongeldig waren. Die 2.038 kaarten werden uit omloop gehaald, en de fraudeurs kregen een boete van 116 euro. Een aantal auto's werd ook weggesleept, zegt Demir.



De staatssecretaris rolt de app nu uit naar alle Belgische steden en gemeenten. "Het zal voor fraudeurs steeds moeilijker worden om een plaats in te pikken die hen niet toebehoort", maakt Demir zich sterk. "Zij mogen op hun hoede zijn, want controleurs hebben er vanaf nu een krachtig wapen bij om streng te kunnen optreden. Ik ben ervan overtuigd dat het bestraffen van dit respectloze en asociale gedrag er op termijn toe zal leiden dat meer parkeerplaatsen effectief vrij blijven voor personen met een handicap.”