Parken dicht, staketsels gesloten en noodnummer 1722 geactiveerd: storm Odette bereikt kust en richt eerste schade aan LH

25 september 2020

15u01 340 België zet zich schrap voor Odette, de eerste noemenswaardige najaarsstorm. Het KMI waarschuwt voor krachtige tot zeer krachtige wind met rukwinden tot 130 kilometer per uur aan zee. “De storm zal tussen vanmiddag en vannacht 12 uur verder razen en zal hevige taferelen opleveren”, zegt weerman David Dehenauw. Aan de kust wordt de eerste schade opgemeten. Voorlopig gaat het vooral om afgewaaide takken en vernielde strandcabines.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aan de Westhinder, een 30-tal kilometer in zee vanaf Nieuwpoort, is windkracht 9 beaufort opgetekend. Odette is daarmee nu officieel een Belgische storm, meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Het hoogtepunt van de eerste herfststorm wordt in het tweede deel van de avond verwacht en duurt de hele nacht, licht Dehenauw toe aan Belga. Aan de kust worden golven van 4 meter hoogte, of iets meer, verwacht. In de kustwateren op volle zee zijn dat golven van 5 tot 6 meter met pieken tot 8 meter.

9 Bft in de Belgische Noordzee : Odette is officieel een Belgische storm. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) liet gisteren weten dat de staketsels in Nieuwpoort en Blankenberge worden afgesloten vanaf vrijdagmiddag, net als de twee strekdammen in Oostende. “Van overstromingsgevaar is er geen sprake, aangezien het tijdens de storm geen springtij, maar wel doodtij zal zijn. Toch is er steeds kans op golfoverslag”, zegt Charlotte Devriendt van MDK. Ook de brandweerdiensten zetten zich schrap om uit te rukken.

De veerdiensten van Nieuwpoort en Oostende zullen wel hinder ondervinden van het stormweer.



Het MDK verwacht dat de hoge golven opnieuw kliffen zullen vormen op de stranden. Die zullen na de storm weer effen worden gemaakt. Ook zal er zand terechtkomen in de havengeulen van Blankenberge en Nieuwpoort. Dat zand zal weggebaggerd worden.

Het MDK voorspelt ook heel wat schade aan cabines die nog op het strand staan.

Nummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 omdat het KMI voor slecht weer waarschuwt. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.

Parken gesloten

Het stadsbestuur van Oostende heeft besloten om Sportpark De Schorre in Stene af te sluiten naar aanleiding van aangekondigde storm Odette. Het sportpark zal vanaf 15 uur tot en met zaterdag gesloten blijven door het te hoge risico op vallende takken of omvallende bomen door rukwinden.

De provincie West-Vlaanderen raadt af om provinciedomeinen te betreden vanaf 15 uur en het Sterrenbos in Roeselare is sinds deze middag gesloten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.