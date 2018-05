Parkeerticket kwijt? Dat is dan 100 euro HA

14 mei 2018

12u16

Bron: Le Dernière Heure 7 100 euro, dat bedrag moeten gebruikers van een ziekenhuisparking in Oudergem betalen als ze hun parkeerticket kwijt zijn. Het overkwam een jonge moeder die met haar kind net de pediatrische afdeling van New Chirec had bezocht. Ze doet haar verhaal in La Dernière Heure. Volgens het ziekenhuis berust de zaak op een misverstand.

Na de consultatie ontdekte de vrouw dat haar parkeerticket zoek was. Ze gaf dit door via het parkeerautomaat, waar op het scherm verscheen dat ze 100 euro moest betalen. “Ik dacht dat het om een vergissing ging en meldde mij aan bij de receptie.” Daar kreeg de moeder te horen dat er geen fout in het spel was: als ze de parking met haar wagen wilde verlaten, moest ze 100 euro betalen. De vrouw weigerde en eiste iemand van de directie te spreken. Een gesprek met een andere medewerkster van het ziekenhuis leverde niets op. De moeder betaalde de volle pot en stapte vervolgens naar de pers om het hoge compensatiebedrag aan te klagen.

Het Brusselse ziekenhuis New Chirec bevestigt aan La Dernière dat een verloren parkeerticket 100 euro kost. Maar volgens hoofdarts Michel De Wever wordt dat zelden aangerekend aan patiënten of mensen die het ziekenhuis bezoeken. "Het bedrag is zo hoog omdat we willen vermijden dat mensen die niets met de kliniek te maken hebben, gebruikmaken van de parking. Het ziekenhuis ligt langs een toegangsweg naar Brussel en het is verleidelijk voor pendelaars om er hun voertuig achter te laten." In het geval van de jonge moeder is een spijtige vergissing gebeurd, zegt De Wever. "Bij een discussie over het tarief worden bezoekers normaal gezien naar het directiesecretariaat gestuurd, en dat is hier niet gebeurd."

Voor de vrouw kent het verhaal een positief eind. Zij heeft inmiddels van het ziekenhuis vernomen dat ze 75 euro teruggestort zal krijgen. En dus kost het zoekgeraakte parkeerticket haar maar 25 in plaats van 100 euro.