Park van Laken kost belastingbetaler elk jaar miljoen euro, maar toch blijft het dicht HR

28 november 2019

08u05

Bron: Belga 0 Binnenland Een interne nota van de overheid onthult dat de Koninklijke Schenking het park van Laken kan openen voor het publiek. Toch blijft het gesloten, al betaalt de belastingbetaler elk jaar 1 miljoen euro voor het onderhoud van het park. Dat schrijft De Tijd. Samen met journalisten van VRT NWS, Apache en Knack heeft de krant het volledige patrimonium doorgelicht van de Koninklijke Schenking.

Het koninklijk domein in Laken is de grootste groene long van Brussel, ruim 180 hectare groot. Maar slechts drie weken per jaar is het volk er welkom, om de serres te bewonderen. Toegangsprijs: 2,5 euro per bezoeker. Waarom kan zo'n groot park niet het hele jaar toegankelijk zijn voor het publiek? Het is geen eigendom van de koninklijke familie. Het is voor 49 procent in handen van de staat en de resterende 51 procent is van de Koninklijke Schenking. Ook het kasteel waar koning Filip met zijn gezin woont, is eigendom van de staat.

Begin november bezorgde minister van Justitie Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de Regie der Gebouwen, het parlement en de journalisten een interne nota van de Regie uit februari 2017 over de kwestie. De nota onthult dat het park van Laken wel degelijk kan worden opengesteld voor het grote publiek, maar dat één instelling daarover moet beslissen: de Koninklijke Schenking.

Navraag bij insiders leert dat de kwestie heel moeilijk ligt voor de koninklijke familie, omdat het de laatste plek is waar ze privacy heeft. “Er ligt aan de overkant ook een groot park, en daar kan je veel meer mee doen”, klinkt het.

Het onderhoud van het park van Laken kost de belastingbetaler jaarlijks zowat 1 miljoen euro. Koning Leopold II gaf 120 jaar geleden in zijn schenkingsvoorwaarden nochtans aan dat de gronden “moeten bijdragen aan de publieke gezondheid in een dichtbevolkt gebied”.

