Parijsecretariaat Vlaams Belang besmeurd met uitwerpselen, braaksel en eieren mvdb

17u55

Het partijsecretariaat van het Vlaams Belang in Antwerpen is in de nacht van zondag op maandag besmeurd met braaksel, uitwerpselen en eieren.

Vrolijk kerstfeest: zak uitwerpselen en kots tegen voordeur @VBAntwerpen secretariaat. ‘Only a good fascist is a dead one’ getekend: Antifa pic.twitter.com/2HsplqVJtm Filip Dewinter(@ FDW_VB) link

VB-kopstuk Filip Dewinter meldt het incident op Twitter: “Vrolijk kerstfeest: zak uitwerpselen en kots tegen de voordeur van het secretariaat van Vlaams Belang in Antwerpen. “Only a good fascist is a dead one.” Getekend: Antifa”, luidt het in zijn bericht.

Dewinter verklaarde aan VTM Nieuws dat er twee zakken met uitwerpselen en urine, eieren en braaksel tegen de gevel werden gegooid. Op de voordeur werden stickers van antifascisten aangetroffen. Daar het secretariaat al meerdere malen het slachtoffer werd van vandalisme, hangen er twee bewakingscamera's. Dewinter heeft de beelden nog niet bekeken, maar wil vandaag bij de politie langsgaan om klacht in te dienen.