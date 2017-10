Parijs heeft "goede hoop" Rafale aan België te kunnen verkopen als opvolger van F16 13u05

Bron: Belga 0 AFP Het Rafale gevechtsvliegtuig van de Franse constructeur Dassault. De Franse minister van Defensie Florence Parly heeft er nog steeds "goede hoop" op de Belgische overheid ervan te kunnen overtuigen om Rafale-gevechtsvliegtuigen te kopen als opvolger van de F-16. Minister van Defensie Steven Vandeput had eerder deze week al laten weten niet met Frankrijk te kunnen onderhandelen.

"Ik heb altijd goede hoop en ik ben vastberaden, want hoewel de Belgische minister van Defensie zich niet heeft uitgesproken voor dit voorstel, heeft hij gezegd dat het aan de Belgische regering is om de beslissing te nemen", aldus Parly op de radio France Inter. "Wat wil zeggen dat het spel nog niet is gespeeld."

AFP Frans defensieminister Florence Parly.

Openbare aanbesteding

Voor de vervanging van de F-16's werkte de regering een openbare aanbesteding uit. Vijf regeringsagentschappen die namens hun vliegtuigbouwers optreden, mochten antwoorden op de 164 vragen in die 'Request for Government Proposal' (RFGP). De Amerikanen dienden een uitgebreid antwoord in voor hun F-35 van Lockheed, de Britten deden hetzelfde voor de Eurofighter Typhoon.

Frankrijk antwoordde niet volgens de procedure. Net voor de deadline maakte de Franse minister van Defensie wel een brief over aan Vandeput waarin een structureel partnerschap werd voorgesteld rond de Rafale van vliegtuigbouwer Dassault.

Voorkeur voor Europese aankopen

"Tussen een Amerikaans aanbod en een Brits, met het perspectief van de brexit zoals we die kennen, is het waar dat de Europese constructie het beter doet wanneer de stichters van de Europese Unie de voorkeur geven aan Europese aankopen", aldus nog de Franse minister.

Vandeput zei gisteren dat de Fransen geen prijsvoorstel hebben overgemaakt en op geen enkele van de opgelijste vragen hebben geantwoord. De minister meent dat verder onderhandelen met Frankrijk in het kader van de openbare aanbesteding België zou blootstellen aan kritiek en rechtsvervolging.

Photo News Defensieminister Steven Vandeput (N-VA).

De ministerraad beslist wat er precies met de brief van de Fransen moet gebeuren.