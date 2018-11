Pardon, Elon Musk. Het Gravensteen is wel van ons! ADN

18 november 2018

12u16

Bron: Twitter 0 De Gentenaars zullen er niet rouwig om zijn: Elon Musk die zich even het Gravensteen toe-eigent en zo Gent wereldwijd promoot.

Creatieve duizendpoot Elon Musk is naast Teslabaas en SpaceX-oprichter ook de eigenaar van The Boring Company, bekend van het baanbrekende tunnelsysteem om files te omzeilen. Na eerdere gimmicks zoals vlammenwerpers lijkt The Boring Company opnieuw gekke plannen te hebben om extra fondsen binnen te rijven.

Deze keer is sprake van een productlijn van ‘DIY uitkijktorens’. “Fortnite in het echt”, klinkt het. Om daar extra buzz rond te creëren, is de nodige animatie wel op zijn plaats. Denk aan een uitkijktoren met een ridder erop die in Monty Python-stijl mensen beledigingen toeroept met een Frans accent.



Zo klonk het deze week toch in een vacature-oproep van Musk op Twitter. Na de oproep creëerde de ondernemer nog wat extra animo voor de vacature met een foto van een kasteel. “Het is niet veel, maar het is van ons”, schreef hij erbij. Ho maar, wacht even. Is dat niet het Gravensteen in ons Belgische Gent?

Not much but it is ours pic.twitter.com/gx2l84M3f7 Elon Musk(@ elonmusk) link

Al snel gaf Musk grappend toe dat er iets niet klopte. “Um, dat is niet ons kasteel”, schreef hij wat later. “Ik vond gewoon een foto op het internet.”

Um, that is not our castle. I just found a picture on the Internet. Elon Musk(@ elonmusk) link

De stad Gent liet de coup niet zomaar passeren. “Dit kasteel is nog steeds van ons”, reageerde de stad in een tweet. “We hebben een gigantische katapult en een eindeloze voorraad vee om het te verdedigen. Maar als je eens wil langskomen voor een middeleeuws bezoekje of een drankje, dan ben je heel welkom.” “Kom voor het kasteel, blijf voor het bier”, schreef een andere Gentenaar.

En zo staat Gent maar mooi weer eens in de kijker. Merci, Elon Musk.

We're afraid this castle still is ours... We have a huge catapult and an endless supply of livestock to defend it. But if you want to pop over for a medieval visit or a drink, by all means, you're most welcome! Stad Gent(@ Stadgent) link

Bekijk ook:

Elon Musk deelt unieke blik in zijn tunnel onder Los Angeles