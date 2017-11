Paradise Papers: sp.a en PVDA willen aanbevelingen Panama Papers bijschaven ADN

10u54

Bron: Belga 0 BELGA Peter Vanvelthoven (sp.a). Oppositiepartijen sp.a en PVDA willen dat het parlement de onthullingen rond de Paradise Papers aangrijpt om aanbevelingen te schrijven die verder gaan dan wat er uit de bus is gekomen bij de bijzondere commissie die de Panama Papers tegen het licht hield.

"In de nasleep van de Panama Papers werd door velen uit de meerderheid beweerd dat schermconstructies in belastingparadijzen een fenomeen zijn uit het verleden, allerminst iets waar we ons vandaag nog druk over hoeven te maken", zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a). "Maar niets is minder waar. Speurwerk van onderzoeksjournalisten wereldwijd onthult dat de problematiek van schermconstructies vandaag nog erg actueel is".

Vanvelthoven bekloeg er zich eerder al over dat de aanbevelingen waarover de meerderheidspartijen het binnen de Panama-commissie eens raakten, weinig ambitieus waren. Hij roept het parlement op dit moment aan te grijpen om meer verregaande aanbevelingen te formuleren. Vanvelthoven denkt daarbij aan een verbod om te handelen met offshore-constructies zolang je niet weet wie achter de constructie schuilgaat. Daarnaast moet een einde gemaakt worden aan de afkoopwet - de verruimde minnelijke schikking - en fiscale amnestie.

Ook PVDA-Kamerlid Marco Van Hees wil dat de bijzondere commissie de werkzaamheden hervat. Het extreemlinkse parlementslid merkt op dat van de 29 fiscale paradijzen die in de Paradise Papers opduiken, er slechts vier op de officiële Belgische lijst staan. "We moeten onderzoeken waarom de administratie en de regering tot een lijst met fiscale paradijzen komen die totaal naast de kwestie is."