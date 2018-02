Parachutist van Belgisch leger omgekomen tijdens oefening in Verenigde Staten RVL FT & KSN

28 februari 2018

13u51 246 Een Belgische parachutist van het leger is gisteravond verongelukt tijdens een oefensprong in Yuma, in de Amerikaanse staat Arizona. Daar trainen sinds 13 februari een kleine 200 Belgische para's. Defensie heeft een onderzoek geopend.

"Een onderzoek werd geopend om de juiste omstandigheden van het ongeval te bepalen", zo laat Defensie weten. "Om dit onderzoek niet te belemmeren, kan momenteel geen verdere informatie gegeven worden. Defensie wenst haar oprechte medeleven te betuigen aan de familie en de naasten van onze collega", klinkt het nog.

In Yuma, vlak bij de grens met Mexico, ligt het Marine Corps Air Station, het trainingskamp voor Amerikaanse mariniers. Omdat het terrein vlak is en zeer uitgestrekt, is de basis erg gegeerd bij buitenlandse eenheden. Zo trokken op 13 februari ook een kleine tweehonderd Belgische paracommando's erheen voor de oefening Belgian Beast. Dat zegt kolonel Vincent Descheemaeker, commandant van de Lichte Brigade. De special forces en pathfinders (soldaten die drop- en landingszones verkennen en afbakenen, red.) vernieuwen er hun valschermbrevet en oefenen een maand lang parachutesprongen met materiaal en zuurstofmasker vanop zeer grote hoogte (vier kilometer). Ze krijgen daarbij de steun van twee C-130-gevechtsvliegtuigen. Elke sprong wordt bovendien gefilmd. Op 8 maart keren de troepen normaal gezien huiswaarts.

De woestijnomgeving van Yuma is een ideale oefenplek voor onze Belgische soldaten omdat het terrein erg lijkt op de gebieden waar ze momenteel opdrachten uitvoeren, zoals Jordanië, Afghanistan en Irak.

