Parachutemoord: Els Clottemans wil gevangenis overdag verlaten voor opleiding Redactie

05 november 2019

12u48

Bron: Belga, VTM NIEUWS 5 Els Clottemans, de vrouw die tot 30 jaar cel veroordeeld werd in de zaak van de zogenaamde parachutemoord, vraagt beperkte detentie aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) en wil een opleiding volgen. Dat heeft haar advocaat Katrien Van der Straeten gezegd voor aanvang van de zitting van de SURB in de gevangenis van Gent.

Clottemans werd op 21 oktober 2010 door het Limburgse hof van assisen tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op Els Van Doren. Ze heeft altijd ontkend dat ze in 2006 de parachute van haar liefdesrivale had gesaboteerd, waardoor die bij een sprong te pletter viel.

Nu Clottemans een derde van haar straf heeft uitgezeten, komt ze in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Ze vraagt beperkte detentie, bevestigt haar advocaat Katrien Van der Straeten. “Dat wil zeggen dat ze overdag de gevangenis zou verlaten, en dat ze ‘s avonds terugkomt naar de gevangenis om er te overnachten. De bedoeling is dat ze een opleiding zou volgen en in een vast stramien terechtkomt, maar meer details kan ik daar nog niet over geven.”

Bekennen of niet?

Als de strafuitvoeringsrechtbank Clottemans beperkte detentie toestaat, mag ze de gevangenis maximaal 16 uur verlaten en moet ze opgevolgd worden door een justitieassistent. Het is niet noodzakelijk dat Clottemans bekentenissen zou afleggen, zegt Van der Straeten. “Er is daar veel over gezegd en geschreven. Gaat ze nu bekennen of niet? Ik denk niet dat we het proces helemaal moeten overdoen. Dat is niet de bedoeling van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Jef Vermassen, de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer, verwacht geen bekentenissen. “Ze heeft nog wat familie en kennissen achter haar staan. Als ze nu bekent, is ze die ook kwijt”, zegt Vermassen. “Het is slim om beperkte detentie te vragen. Moest ze nu haar vrijheid vragen, zou het antwoord wellicht nee zijn, omdat ze geen respect heeft voor het slachtoffer en nabestaanden zelfs heeft beschuldigd.”

De uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank valt op 18 november.