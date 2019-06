Papierfabrikant uit Gent is verantwoordelijk voor legionella-uitbraak SPS bvb

Bron: Belga 310 In Gent heeft karton- en papierfabrikant Stora Enso toegegeven dat het mogelijk verantwoordelijk is voor de legionella-uitbraak die aan twee mensen het leven heeft gekost. “Wij werken volledig samen met de autoriteiten en kunnen op dit moment geen verdere commentaar geven”, zegt directeur Chris De Hollander. Het bedrijf betuigt zijn medeleven met de 32 slachtoffers, onder wie twee dodelijke.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de papierfabriek van Langerbrugge geïdentificeerd als een mogelijke bron van de legionellabacterie-infectie die in Gent en Evergem 32 slachtoffers heeft gemaakt, onder wie twee dodelijke.

Op een persconferentie eind vorige maand gaf het agentschap al aan dat de bron ontdekt was op basis van laboratoriumresultaten, die een genetische match hebben opgeleverd. Maar de identiteit van het bedrijf werd afgeschermd wegens een gerechtelijk onderzoek. Het labo-onderzoek loopt door en het is wachten op de definitieve labo-resultaten.

Dodelijke slachtoffers

Maar Stora Enso komt vanmiddag met een mededeling waarin het bedrijf toegeeft dat het vermoedelijk verantwoordelijk is voor de uitbraak. “Als een lang-bestaand lid van de gemeenschap, willen we onze medeleven betuigen aan de getroffen mensen en hun families”, klinkt het.

Toen de omvang van de legionella-uitbraak duidelijk werd en op 13 mei een eerste dodelijk slachtoffer viel, werden in de koeltorens van havenbedrijven in de Zuidelijke Gentse kanaalzone desinfecties uitgevoerd. “De fabriek neemt maatregelen, zoals bemonsteringen en desinfecties, in nauwe samenwerking met de autoriteiten en met internationale en nationale legionella-experten”, zegt Stora Enso nog in de mededeling.

De koeltoren is tijdelijk stilgelegd voor een grondige reiniging en desinfectie. Hij is daarna opnieuw opgestart, met strikte monitoring en na goedkeuring door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, zegt Stora Enso.