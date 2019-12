Papegaaien: onmisbare huisgenoten van Panamarenko PhT

15 december 2019

19u45 0 32 jaar lang, van 1970 tot 2002, woonde en werkte Panamarenko in de Biekorfstraat, in de Antwerpse Seefhoek. Vast gezelschap: zijn moeder, zijn hond en zijn papegaaien. “Die zaten mee aan tafel”, herinnert Danny Drowart zich. Panamarenko was klant in zijn plantenzaak.

“Panamarenko bestelde in mijn zaak ‘Paint The City Green’ in de Wijngaardstraat geregeld een plant”, vertelt Drowart. “Of die bij hem thuis binnen kon of niet, maakte weinig uit. Als ik dan iets ging leveren, bleef ik soms iets eten. Er stond een enorme eettafel, door hem gemaakt. Dat lag dan vol elektromotoren, schroevendraaiers en tangen. Panamarenko had ook van die trapeziumachtige metalen stukken gemonteerd. Dan konden zijn papegaaien mee-eten. Het waren zijn ‘klein mannen’, zeg maar.”