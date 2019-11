Papa van gestorven Raphaël getuigt: “Hoop dat dit anderen kan redden die dit vapen” ttr

14 november 2019

13u22

Bron: VTM Nieuws 20 Thierry Pauwaert kan nog altijd niet geloven wat er met zijn 18-jarige zoon Raphaël gebeurde. De jongeman kreeg eind september plots last van een vervelende hoest, daarna ging het razendsnel. Artsen brachten Raphaël in een kunstmatige coma, waaruit hij nooit meer zou ontwaken. Mogelijk is Raphaël het eerste dodelijke slachtoffer van de e-sigaret in ons land, zo stellen dokters.

“Gedurende vijf dagen had Raphaël het moeilijk om te ademen. Hij hoestte enorm en spuwde ook bloed. We hebben hem naar de spoedafdeling van het Saint-Luc ziekenhuis gebracht op 4 oktober. Daar hebben ze allerlei onderzoeken gedaan om te zien wat er aan de hand was. Maar ze vonden niets”, getuigt Thierry.

Zes dagen later hebben ze zijn zoon uiteindelijk in een kunstmatige coma gebracht, omdat hij niet meer zelfstandig kon ademen. Een coma waaruit Raphaël nooit meer zou ontwaken. Op zes november stierf hij.

Cannabisolie

“In de Verenigde Staten spreken ze al van 39 doden door de e-sigaret. Die zou vooral gevaarlijk zijn wanneer je er cannabisolie in doet met vitamine E. Raphaël kreeg de elektronische sigaret van een vriend voor zijn verjaardag”, aldus Luc Jacquet, cardiologische intensieve zorg UZ Saint-Luc.

Thierry zegt dat zijn zoon ook CDB-olie heeft gebruikt. Die olie wordt nu getest in het Saint-Luc ziekenhuis om te zien of er geen vitamine E in zit. De papa van Raphaël wil anderen nu waarschuwen “zodat dit niet opnieuw zou gebeuren”. “Als Raphaël hierdoor gestorven is, hoop ik dat dit andere jongeren kan redden die dit roken”, klinkt het.

De FOD Volksgezondheid zegt vandaag contact te hebben opgenomen met de artsen van de jongen. “De artsen gaan ons hun conclusies overmaken, en indien nodig nemen we maatregelen”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. De FOD benadrukt dat de Belgische regelgeving rond elektronische sigaretten erg streng is. Zo zijn de vullingen aan strikte regels onderworpen, en mag er geen TBC, CBD, vitamines of cafeïne inzitten.