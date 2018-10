Papa toont mes aan pesters van zijn kind Dimitri Berlanger

19 oktober 2018

18u39 0 Een papa zou deze namiddag bij het einde van de schooldag in de vrije basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever een mes hebben laten zien aan een aantal leerlingen. Daarmee wilde hij hen schrik aanjagen omdat ze zijn eigen kind hadden gepest.

Verschillende kinderen hebben dat althans aan hun ouders en de leerkrachten verteld. De politie werd dan ook verwittigd. Korpschef Jurgen Braeckmans van de Grimbergse politie bevestigt dat er verklaringen zijn in die zin en de papa in kwestie is intussen ook geïdentificeerd.

De zaak is in handen van het parket Halle-Vilvoorde dat de man op verhoor zal laten komen.