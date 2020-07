Papa Sergio (32) is overleden, vijf weken nadat zijn laatste wens in vervulling ging in Plopsaland Sabine Vermeiren

22 juli 2020

13u29 0 Bij hem thuis, in Elewijt, is gisteravond Sergio Molina Cabanillas overleden. Hij werd 32 en stierf aan de gevolgen van kanker. Vijf weken geleden willigde Studio 100 de laatste wens van Sergio in, door in volle coronaperiode voor hem en zijn gezin de deuren van het Plopsaland De Panne open te doen. Sergio, vader van twee jonge kindjes, vocht tot de laatste dag. Hij stierf in het bijzijn van zijn geliefden.



Sergio Molina Cabanillas heeft zijn ziekte bijna drie jaar moedig gedragen. De diagnose kwam in oktober 2017. Dat gebeurde toen Sergio’s vrouw Maaike net tien weken zwanger was van hun tweede kindje. Sergio bleek darmkanker te hebben met uitzaaiingen naar de lever. “Dat was keihard", vertelde hij in een interview met ‘Het Laatste Nieuws’. “We moesten tegen de mensen gaan zeggen dat we opnieuw mama en papa zouden worden. Én dat ik kanker had.”

Sergio werd geopereerd en kreeg een nabehandeling. Een tijdlang leek hij aan de beterhand. Om van z'n goeie momenten, tussen chemo’s door, zo veel mogelijk te genieten, nam Sergio voor z'n gezin een abonnement op Plopsaland De Panne. Elke twee weken nam hij er z'n oudste dochter Nerea mee naartoe. Het jongste kindje, Liana, was nog te klein. Het werden heel symbolische bezoekjes, want ze stonden gelijk aan genezing en aan hoop.

Afgelopen zomer laaide de kanker in alle hevigheid weer op. Dokters haalden alles nog uit de kast, maar eind mei kreeg Sergio te horen dat hij niet meer gered kon worden. Ze gaven hem nog vier weken. Sergio had nog een laatste hartenwens. Hij wilde nog één keer naar De Panne, dit keer ook met jongste dochtertje Liana erbij, die intussen bijna twee is. Plopsaland stelde meteen alles in het werk om die droom te verwezenlijken. Corona hield de pretparken nog dicht, maar half juni gingen de deuren uitzonderlijk open voor Sergio en zijn gezin. Het werd uiteindelijk een prachtige dag, met herinneringen die Sergio nog wekenlang een glimlach op z'n gezicht bezorgden.

Dokters hadden hem vier weken gegeven, Sergio heeft er uiteindelijk nog acht geleefd. Hij heeft keihard gevochten, tot het dinsdagavond niet meer ging. In het bijzijn van zijn familie en zijn vrouw stierf hij. Sergio werd 32. Zijn dochtertjes zijn 5,5 en bijna 2.

