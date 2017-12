Papa doodde mama: beide families regelen bezoek dochtertje 05u14 0 photo news Sven Van Rooy is veroordeeld tot 18 jaar cel voor moord op zijn vrouw Melissa. Ook al heeft hij haar mama gedood, de gisteren veroordeelde Sven Van Rooy (35) mag zijn dochtertje van vier blijven zien in de gevangenis. Dat zeggen zijn familie én de familie van slachtoffer Melissa Mauriën.

Beide spraken eerder al een regeling af: het meisje verblijft afwisselend een week bij de broer en schoonzus van Melissa, en een week bij de ouders van Sven. "Sven is en blijft haar papa", zegt Melissa's vader. "Als ze wat ouder is en weet wat er allemaal gebeurd is, moet ze zélf beslissen of ze contact met hem wil houden."

Van Rooy werd gisteren in de rechtbank van Turnhout veroordeeld tot 18 jaar cel voor doodslag op zijn vrouw. Experts spreken over een uitzonderlijke situatie, die een positieve invloed kan hebben op het welzijn van het kind.





