Papa deelt oude videobeelden van Dutroux-slachtoffer Mélissa Russo mvdb

02 januari 2020

16u56

Bron: 7s7 116 Gino Russo wiens dochtertje Mélissa een van de slachtoffers is van ontvoerder en vijfvoudig moordenaar Marc Dutroux, heeft op Facebook een filmpje geplaatst met ontroerende beelden van het meisje en haar familie. De beelden komen van enkele VHS-videobanden en dateren van begin jaren negentig.

Op het 4.30 minuten durende filmpje zien we hoe het meisje zich uitleeft op familiefeesten -en uitstapjes. Mélissa houdt onder meer een baby’tje vast en amuseert zich op een schommel. De video wordt begeleid door het liedje ‘Per te’ (‘Voor jou’, red.) van de Italiaanse zanger Jovanotti.



Ook zijn er beelden te zien van een dansshow die Mélissa in juni 1995 gaf. Dit was enkele dagen voor ze op 24 juni 1995 samen het haar vriendinnetje Julie Lejeune ontvoerd werd. De twee meisjes werden dood aangetroffen op 17 augustus 1996 in Sars-la-Buissière, nadat ze maandenlang in het huis van Dutroux in Marcinelle waren vastgehouden.

Dutroux kreeg in 2004 levenslang voor de ontvoering van en de moord op Mélissa, Julie, An Marchal en Eefje Lambrecks. Hij is ook veroordeeld voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne. Dutroux doodde ook zijn kompaan Bernard Weinstein.

Dutroux’ advocaat Bruno Dayez schreef vorige week een open brief waarin hij pleit voor het afschaffen van de levenslange gevangenisstraf. “Ik beschouw het als een steriele foltering. Het leidt tot niets goeds”, luidt het. Dayez wil Dutroux tegen 2021 - dan zou hij 25 jaar in de cel hebben gezeten - voorwaardelijk vrij krijgen. Met de publicatie van de beelden lijkt Gino Russo nu zijn antwoord klaar te hebben.



Ook toen Dayez in 2018 het boek ‘Pourquoi libérer Dutroux?’ (‘Waarom Dutroux vrij moet komen’, red.) schreef, deelde Gino beelden van zijn dochter. “De discussie om Dutroux vrij te laten is compleet waardeloos”, zei hij toen. Iets wat hij nu in bedekte filosofische termen herhaalt.

Lees ook: Parket start onderzoek naar ‘jacht’ op Dutroux-kompaan Michel Lelièvre