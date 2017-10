Papa (23) slaat baby Matheo schedelbreuk met dood tot gevolg: 18 jaar cel gevraagd Bart Boterman

13u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Boterman/Hans Verbeke Het openbaar ministerie vraagt 18 jaar opsluiting voor Alan C. (23) uit Veurne, de man die ervan wordt verdacht eind augustus 2015 zijn drie maanden oude baby Matheo een meervoudige schedelbreuk te hebben geslagen. De baby overleefde dat niet.

De zaak kwam vandaag voor de rechtbank van Veurne. De procureur spreekt van opzettelijke doodslag met gewilde dood tot gevolg. "De dokters stelden vast dat Matheo meerdere breuken had in zijn schedel en verschillende blauwe plekken had over zijn gezicht. Dat moet volgens de dokters afkomstig zijn geweest van de impact van een hard voorwerp", aldus procureur Els Wauters. De feiten gebeurden op 26 augustus 2015, toen Alan C. 's morgens op zijn baby moest letten en de moeder voor de eerste keer gaan werken was na de bevalling. De verdediging blijft volhouden, ondanks eerdere tegenstrijdige verklaringen, dat Alan C. flauwviel met de baby in de hand en vervolgens wakker werd met de baby onder zich.



Hard voorwerp

"Dat hard voorwerp kan even goed de grond zijn geweest. Alan C. is weldegelijk verantwoordelijk, maar heeft zijn kind nooit om het leven willen brengen. Zijn kind was zijn alles", pleitte advocate Mieke Byttebier. Ze wil de feiten laten herkwalificeren als onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. "Een celstraf van 5 jaar, waarvan twee jaar onder voorwaarden, moet volstaan voor mijn cliënt", aldus Byttebier. "Hoe erg moet het niet zijn om je kind te verliezen op deze manier en door toedoen van de vader van je kind. Zo'n feiten kan niemand ooit verwerken", sprak advocate Ellen Eneman, raadsvrouw van mama Axana Peire, ook nog op de rechtbank. Er wordt een schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd.