Papa (23) slaat baby Matheo schedelbreuk: 18 jaar cel Bart Boterman

10u09

De beklaagde verklaarde dat hij was gevallen met de baby in zijn armen en het kind tussen hem en de vloer terechtkwam. De rechtbank van Veurne heeft de 23-jarige Alan C. uit Veurne veroordeeld tot 18 jaar cel voor de doodslag op zijn 3 maanden oude baby Matheo. Eind augustus 2015 sloeg de man de baby een meervoudige schedelbreuk, toen hij voor het eerst alleen voor het kind moest zorgen omdat mama Axana moest gaan werken.

Volgens het oordeel van de rechter bracht hij de slagen moedwillig toe. De beklaagde verklaarde nochtans dat hij was gevallen met de baby in zijn armen en het kind tussen hem en de vloer terechtkwam. De verdediging vroeg de feiten te zien als onopzettelijke slagen en verwondingen met blijvende invaliditeit tot gevolg, aangezien het kind pas later in het ziekenhuis stierf, nadat met de familie werd besproken om er een einde aan te maken. De rechter oordeelde echter anders. De moeder van baby Matheo krijgt een schadevergoeding toegewezen.

Axana P. (22), de mama van de gestorven Matheo, vindt 18 jaar cel een gepaste straf. "Ik vind dat hij moet boeten voor wat hij heeft gedaan. In de gevangenis kan hij zich erover bezinnen. De laatste twee jaar waren voor mij een hel. Het is voor iemand anders moeilijk te vatten hoe het voelt om een kind te verliezen. Ik heb nog een zoontje van drie jaar, Milan, en ik weet niet hoe ik hem later zal moeten uitleggen wat er met zijn broertje is gebeurd."