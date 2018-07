Panne bij Rijksregister voorbij: vier uur lang plat door computerproblemen mvdb kg

25 juli 2018

13u10

Bron: VRT, Belga 10 De technische problemen bij het Rijksregister zijn deze namiddag rond 14.30 uur opgelost, zo maakt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken bekend. Het Rijksregister lag sinds 10 uur plat als gevolg van technische problemen. Gemeenten over heel België konden daardoor tijdelijk geen identiteitskaarten, reispassen of rijbewijzen uitreiken.

Het it-personeel van het Rijksregister probeerde de problemen zo snel mogelijk te verhelpen, zei een woordvoerder aan de VRT-radio. Het was op dat moment niet duidelijk hoelang de panne nog zal duren.

Het Rijksregister is de centrale databank waar alle Belgen of buitenlanders die officieel in België verblijven, zijn geregistreerd. De databank wordt onder meer gebruikt door de gemeenten, de politiediensten, OCMW's en de Dienst Vreemdelingenzaken.

De getroffen diensten werden deze voormiddag door Binnenlandse Zaken op de hoogte gebracht van de panne als gevolg van technische problemen. "We hebben hen op de hoogte gebracht en voor dringende gevallen doorverwezen naar onze helpdesk die telefonisch 24 uur op 24 te bereiken is", zegt woordvoerder Koen Schuyten. "We willen ons tegenover hen excuseren", klonk het nog na afloop van de panne.