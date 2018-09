Paniek op Brusselse school: indringer met 'Casa de Papel'-masker valt klas binnen met nepwapen, politie start onderzoek HA

12 september 2018

10u06

Bron: La Dernière Heure 2 Een gemaskerd individu heeft maandag angst gezaaid in een middelbare school in het centrum van Brussel. De verdachte drong een klaslokaal binnen, getooid met een masker dat erg leek op dat uit de razendpopulaire tv-serie 'La Casa de Papel'. De persoon kon vluchten en is nog niet geïdentificeerd.

De feiten hadden maandag om 13 uur plaats in het Atheneum Léon Lepage in de Rijkeklarenstraat, meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door Brussels schepen voor Openbaar Onderwijs Faouzia Hariche (PS). Toen na de middagpauze de lessen werden hervat, drong de persoon een klas binnen.

Volgens een getuige is de verdachte een tiener van ongeveer 15 jaar. Hij droeg een masker dat sterk leek op de maskers uit de veelbekeken tv-serie 'La Casa de Papel', die ook op Netflix te zien is. De indringer had een nepwapen bij zich, melden verschillende bronnen, aldus La Dernière Heure. Hij dwong een aantal leerlingen om hun schoolspullen af te geven en nam daarna de vlucht. "De leerkracht heeft geprobeerd om in te grijpen en het masker van de persoon af te nemen", zegt een scholier in de Franstalige krant.

Getuigen melden dat alles erg snel gebeurde en de indringer kon ontsnappen zonder (letterlijk) ontmaskerd te worden.

Het atheneum onderzoekt nu hoe de school zich beter kan beveiligen tegen indringers. De poort van de school is tijdens de lessen normaal gezien gesloten, meldt het kabinet van schepen Hariche. Wie binnen wil, moet aanbellen. De politie is een onderzoek gestart. Na de feiten werd psychologische bijstand ingeschakeld voor de geschrokken scholieren en leerkracht.