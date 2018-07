Paniek na enorme explosie in Zeebrugge blijkt onnodig: kraan gecontroleerd tot ontploffing gebracht MMB

08 juli 2018

16u24 0 Deze middag werd de omgeving van Zeebrugge opgeschrikt door een enorme explosie. Bij verschillende mensen brak meteen paniek uit. Zij dachten aan een gasontploffing, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De luide knal kwam uit het havengebied waar een grote STS-kraan van 1.200 ton gecontroleerd werd gedynamiteerd. Dat zorgde voor indrukwekkende beelden waarbij de reuzekraan tegen de grond ging. De ontploffing en neervallen van de kraan was zo hevig dat ze zelfs tot in Blankenberge was te horen. In Lissewege voelden ze de grond naar eigen zeggen letterlijk daveren. Dat zorgde voor blaffende honden en wat schrik bij kleine kinderen.

Uiteindelijk bleek de paniek nergens voor nodig. De actie was op voorhand aangekondigd, maar dat was blijkbaar niet tot bij iedereen geraakt. De politie van Blankenberge stelde via haar Facebookpagina iedereen snel gerust.