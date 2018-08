Paniek in Brugge: al drie zwanen gestorven door bacterie Bart Huysentruyt

14 augustus 2018

18u40

Bron: eigen berichtgeving 5 Paniek in Brugge, waar op korte tijd drie witte zwanen gestorven zijn door blauwwier. In verschillende waterlopen in Vlaanderen is de bacterie aangetroffen. Door de aanhoudende hitte deze zomer warmt het water sneller op waardoor bacteriën gemakkelijker ontwikkelen.

Zo'n veertig Brugse zwanen zijn alweer van de reien gehaald. Begin augustus gebeurde dat ook al eens, maar vorige week mochten ze terug het water op omdat de kwaliteit verbeterd was. "Ondanks de goede resultaten van de waterstalen, kwam gisteren toch een aantal zwanen in de problemen", zegt schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). "De symptomen wijzen duidelijk in de richting van blauwwier. De dieren werden voor verzorging overgebracht naar het Opvangcentrum voor wilde dieren. Zwanen zijn bijzonder kwetsbaar voor blauwwier omdat ze net graag in die ondiepe zones, waar bacteriën zitten, met hun snavel wroeten in de sliblaag. Ook de andere zwanen zijn ondertussen van de reien gehaald."

Ook in het Leopoldkanaal in Damme is een groot aantal dode vissen komen bovendrijven. Over een afstand van vijf kilometer liggen de vissen verspreid. Reden is hier het lage zuurstofgehalte in het water. Ook zwemmen in de reien, wat afgelopen weekend wel nog mogelijk was, is weer verboden. Ook voor mensen zijn blauwalgen niet gezond.