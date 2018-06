Panama Papers: ING België helpt rijke Russen lva

23 juni 2018

03u23

Bron: ANP, De Tijd 0 ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen, schrijft de Tijd.

Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank in mei 2016 nog voor de Panama Papers-commissie in de Kamer beweerde "een voorzichtig beleid" te voeren als het gaat over belastingparadijzen. "Wij staan vandaag avers tegenover fiscale paradijzen en offshorestructuren", luidde het.

Eerder deze week zijn bovenop de 11,5 miljoen documenten in 2016 nog eens 1,2 miljoen documenten opgedoken. Daarin staan zeker twee dozijn offshore-bedrijven die rekeningen aanhouden bij de Belgische tak van ING.

De kantoren die worden vermeld zijn "ING Belgium, Brussels en de Geneva branch". Dat kantoor in Genève is deel van ING Belgium.

De eigenaren van die offshore-bedrijven zijn bijna allemaal Russen die hun geld verdienen in de olie- en gaswereld.

De nieuwe gelekte data zijn in handen van de Süddeutsche Zeitung, die ze via het International Consortium of Investigative Journalists heeft gedeeld met andere kranten.