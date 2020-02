Palestijnse ngo dan toch niet welkom op VN-Veiligheidsraad: "Israël heeft België onder druk gezet” HAA

25 februari 2020

11u23

Bron: Belga 10 Israël heeft België “met een desinformatiecampagne onder druk gezet om te capituleren”. Dat zegt DCI Palestine in een reactie op de beslissing van ons land om de Palestijnse kinderrechten ngo dan toch niet te laten spreken voor de VN-Veiligheidsraad. De organisatie was uitnodigd voor een bijeenkomst in New York gisteren, maar de invitatie werd vorige week weer ingetrokken na toenemende druk uit Israël. Hoofdadviseur Brad Parker noemt het besluit van ons land “ontmoedigend”.

België is in februari een maand lang voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. In het kader van dat voorzitterschap had ons land Defense for Children International Palestine uitgenodigd, een ngo die de rechten van Palestijnse kinderen in oorlogsgebied verdedigt. Het was de bedoeling dat DCI Palestine gisteren zou spreken op een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over het Midden-Oosten.

Maar de uitnodiging werd vorige week ingetrokken na toenemende druk uit Israël, dat DCI Palestine als een aan terreur gelieerde organisatie beschouwt. De nummer twee van de Belgische ambassade in Israël werd tot twee keer toe op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken in Jeruzalem. Tel Aviv heeft vooral problemen met hoofdadviseur Brad Parker. “Hij is gekend voor zijn extreme standpunten tegenover Israël”, zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken eerder aan het Franse persagentschap AFP.

Van zodra Israëlische diplomaten van mijn komst af wisten, hebben ze België onder druk gezet om de uitnodiging te annuleren Brad Parker, hoofdadviseur van DCI Palestine

Van open naar gesloten meeting

De Palestijnse ngo reageert teleurgesteld op de beslissing. "Vorige maand werd ik als expert in kinderrechten door de Belgische regering uitgenodigd om de leden van de VN-Veiligheidsraad in New York te briefen, over hoe het gewapend conflict Palestijnse kinderen beïnvloedt. Dat was een grote kans voor ons", zegt hoofdadviseur Brad Parker in een e-mail.

Maar “van zodra Israëlische diplomaten van mijn komst af wisten, hebben ze België onder druk gezet om de uitnodiging te annuleren", luidt het. Volgens Parker kreeg hij eind vorige week telefoon met de melding dat Brussel had beslist om de briefing in de Veiligheidsraad van een open in een gesloten meeting te veranderen, wat betekent dat de ngo er niet langer bij kon zijn.

Die beslissing is een rechtstreeks gevolg van "desinformatie" door de Israëlische autoriteiten en rechtsgezinde organisaties, zegt Parker. Zij hebben een "politieke en mediatieke campagne op poten gezet om de Belgen onder druk te zetten om te capituleren”.

Gespannen diplomatieke relaties

De diplomatieke relaties tussen Israël en Brussel staan gespannen, onder meer ook door de vele Joodse karikaturen op Aalst Carnaval afgelopen weekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz riep ons land vorige week nog op om het carnaval te verbieden.

Aan The Jerusalem Post zei Katz dat de beslissing om de uitnodiging voor DCI Palestine in te trekken het resultaat is van “succesvolle diplomatie acties tegenover België, die alle lof verdienen”. Op Twitter bedankte hij ons land. “Parker wilde de sessie van maandag gebruiken om Israël opnieuw belasteren”, klinkt daar onder meer.

I thank Belgium for their decision to revoke the invitation to Brad Parker of DCI-P to the Security Council this week. DCI-P has links to the terror group PFLP & Parker was planning to use Monday’s session to slander Israel again.

I congratulate MFA diplomats for their work. ישראל כ”ץ Israel Katz(@ Israel_katz) link

De FOD Buitenlandse Zaken benadrukte vorige week dat het om een uitstel van de uitnodiging gaat, geen afstel. “Kinderen in gewapende conflicten blijven een prioriteit voor de Belgische diplomatie, en we blijven ons inzetten vanuit de VN-Veiligheidsraad om het lot van kinderen te verbeteren, ook in Israël-Palestina”, zei een woordvoerder. “Die situatie blijft onderbelicht en moet besproken kunnen worden, maar we stellen vast dat die omstandigheden er nu niet zijn.”

“Censuur”

De Belgische tak van Defence for Children noemt de beslissing niettemin een vorm van “censuur” en een “ernstige en systematische schending van de rechten van het kind”. “We roepen de Belgische regering en in het bijzonder minister (van Buitenlandse Zaken, red.) Goffin op de uitnodiging te hernemen zodat de tussenkomst vrij en in de voorziene omstandigheden kan plaatsvinden.”