Palestijnse journalist Sarhan Abukalloub erkend als vluchteling door België Redactie

07 augustus 2018

17u35

Bron: Belga België heeft de Palestijnse journalist Sarhan Abukalloub het statuut van vluchteling toegekend. De man was wegens de dreigingen Gaza ontvlucht. Dat laat de Franstalige journalistenvereniging (AJP) weten, die zijn aanvraag heeft ondersteund samen met de internationale federatie van journalisten (FIJ).

Sarhan Abukalloub beliste de Palestijnse enclave te ontvluchten na talloze dreigingen en intimidaties vanwege Hamas voor zijn reportages. De journalist uit Gaza werkte meermaals samen met Europese media. In eerste instantie had hij voor Spanje geopteerd, dat hem een visum had afgeleverd, maar hij koos voor België na oproepen tot wraak vanwege de al-Qassam brigades, de gewapende islamitische tak van Hamas dat de macht heeft in de Gazastrook.

Vanuit Turkije arriveerde hij rond 20 juni op Belgisch grondgebied. De Palestijnse journalist zat sindsdien in hechtenis in het transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel. Een procedure zorgde ervoor dat zijn asielaanvraag zou onderzocht worden in België, wat uitmondde in de toekenning van het vluchtelingenstatuut.

