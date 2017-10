Pakkend afscheid van Canelle (22): "Je bent nu een mooi sterretje aan de hemel" Bart Boterman

12u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Proot/RV (Charlotte Marez-Van Hecke) Honderden vrienden, familieleden en kennissen kwamen Canelle vanmorgen een laatste groet brengen. In de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende is afgelopen morgen afscheid genomen van de 22-jarige Canelle De Loddere (22) uit Oostende. Het model en de studente van HoWest kwam op 9 oktober om het leven bij een ongeval in Zuienkerke.

Honderden vrienden, familieleden en kennissen kwamen Canelle een laatste groet brengen. Een pakkende getuigenis was die van zusje Perla (14). "Op maandag 9 oktober werd ik uit de les gehaald. Ik was mij van niets bewust. Op het moment dat ze me vertelden dat je er niet meer was, stortte mijn wereld in. Ik kon het niet geloven. Ik wou je nog zoveel vertellen, maar helaas kan dat niet meer. Je stond altijd voor iedereen klaar en dat maakt je zo prachtig. Wanneer ik geboren werd, was jij een van de eerste die mij in je armen hield. Sinds die dag was je er altijd voor mij. Ik kan nog steeds niet geloven dat mijn grote zus er niet meer is. Je was zo'n lieve, behulpzame jonge vrouw. Er is een stukje weggenomen uit mijn hart, dat niet meer herstelbaar is. Je was mijn grote steun en toeverlaat. Je bent nu een mooi sterretje aan de hemel", sprak ze. Ook andere familieleden en vrienden hadden een afscheidsbrief voorbereid. Het lichaam van Canelle werd gecremeerd en zal door de familie op zee worden uitgestrooid.