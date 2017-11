Pakjesbezorger opgepakt die pakjes pikte: kijk hier of er iets van u tussenzit EB

19u14

Bron: Belga 5 BELGAIMAGE Illustratiefoto. De lokale politie van de zone Zennevallei heeft midden oktober een pakjesbezorger opgepakt die een deel van de postpaketten die hij moest rondbrengen, systematisch voor zichzelf hield. Een deel van de verduisterde spullen kon intussen aan de rechtmatige eigenaars bezorgd worden maar van een resem spullen is de eigenaar onbekend. Daarom wordt nu zaterdag een kijkdag georganiseerd waarop gedupeerden mogen komen kijken of ze hun spullen herkennen. Dat meldt de politie Zennevallei.

Het onderzoek ging van start toen binnen het bedrijf waar hij werkte vermoedens rezen dat de man pakjes voor zichzelf hield. Verder speurwerk leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de man en een huiszoeking in zijn woning. Daar trof de politie op 19 oktober een honderdtal pakjes aan die nooit op hun bestemming aangekomen. Het ging om zeer uiteenlopende spullen zoals gsm's en huishoudtoestellen maar ook tuinmateriaal en schoenen. Of de man die allemaal voor zichzelf wilde houden of wilde verkopen via het internet is nog niet duidelijk.

"Van een aantal spullen konden we de barcode van het postpakket terugvinden, zodat we ze aan de rechtmatige eigenaar konden bezorgen", zegt commissaris Reinhard Beerens. "Bij andere spullen was de verpakking al verdwenen en weten we dus niet waar ze vandaan komen of voor wie ze bestemd waren. We weten alleen dat ze voor mensen uit de regio Halle, Pepingen, Lennik en Gooik waren, aangezien dat de bestelronde van de verdachte was."

Kijkdag

Om de rechtmatige eigenaars terug te vinden, organiseert de politie nu zaterdag 18 november een kijkdag. Gedupeerden kunnen van 8.30 uur tot 15.00 uur een kijkdag in de Fabriekstraat 2 in Halle. De politie vraagt wel om de benodigde bewijsstukken mee te brengen en voor te leggen. Een lijst van de gevonden spullen is hier te bekijken.