Pakjesbezorger halfdood geslagen en achtergelaten in Wetteren omdat hij "Afrikaan is" FT

05 februari 2018

13u41

Bron: Belga & Het Nieuwsblad 0 In Wetteren is afgelopen donderdag een pakjesbezorger in elkaar geslagen door een hem onbekende man. Dat meldt Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door het parket Oost-Vlaanderen. Volgens de advocaat van de man gaat het vermoedelijk om racistisch geweld.

De 44-jarige man was op ronde in Wetteren toen hij kort voor de middag in de Van Cromphoutstraat aangevallen werd door man die hij niet kende. Het slachtoffer kreeg klappen met een stomp voorwerp en raakte zwaargewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en ligt op intensieve zorgen met een schedelbreuk "en mogelijk blijvende hersenschade". Dat zegt zijn familie.

De lokale politie van Wetteren deed na de feiten op basis van een persoonsbeschrijving van de verdachte een oproep naar getuigen. Het ging om een man van 30 à 40 jaar oud, type bodybuilder, met een tatoeage in de nek. Er werd later een verdachte opgepakt en aangehouden op verdenking van poging doodslag. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

Lafaard

Volgens Abderrahim Lahlali, de advocaat van de man, gaat het vermoedelijk om racistisch geweld. "De dader zou voor gelijkaardige feiten al bekendstaan in Wetteren. Wellicht had hij racistische motieven en is mijn cliënt alleen maar wegens zijn etnische afkomst bijna doodgeslagen. Wie zoiets doet en daarna zijn slachtoffer voor dood achterlaat, is een lafaard", zegt de advocaat in Het Nieuwsblad.