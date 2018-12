Pakje geleverd in je living, ook al ben je niet thuis: bpost test bezorging via slim slot kg

13 december 2018

09u34

Bron: Belga 0 Bpost heeft samen met onlinewinkel Zalando technologie uitgetest waardoor koeriers pakjes in huis kunnen afleveren, ook al is de bewoner niet thuis. Via een app en een slim slot kan de klant de deur openen vanop afstand. Een algemene invoering van de dienst is echter niet voor meteen, benadrukt bpost.

De test begon met een bevraging bij 750 online shoppers. De helft van hen gaf volgens bpost aan vertrouwen te hebben in rechtstreekse leveringen in huis. Vervolgens kregen enkele tientallen gezinnen in de regio Antwerpen een slim deurslot.



Wanneer de koerier op het adres toekomt, duwt hij op de slimme deurbel, die verbonden is met de telefoon van de klant. De klant opent de deur vanop afstand en de koerier legt vervolgens het pakje in huis en sluit de deur. Volgend jaar gaat bpost het systeem ook testen in appartementen.

Niet voor nu

Een algemene invoering van de leveringen in huis is echter niet voor meteen, benadrukt het postbedrijf. "Op dit moment is de markt niet overspoeld met slimme deurbellen, maar op een bepaald moment zal die technologie wel ingeburgerd zijn", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.



"Daar moeten wij klaar voor zijn. Daarom gaan we nu al na wat de klant verwacht, hoeveel tijd het proces inneemt en wat de uitdagingen zijn. Een belangrijke uitdaging is bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat de poes niet naar buiten loopt.”