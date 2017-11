Pak ongevallen rond Brugge na fikse hagelbuien Siebe De Voogt hr

12u46

Bron: Eigen berichtgeving 1 Siebe De Voogt Langs de Zeeweg-Zuid in Aartrijke ging een bestuurder aan het slippen. Hij belandde tegen een boom. De fikse hagelbuien hebben de wegen in de streek rond Brugge deze voormiddag bij momenten spekglad gemaakt. Er gebeurden dan ook verschillende ongevallen, waarbij gelukkig geen gewonden vielen.

Vooral op de nieuwe A11 tussen Brugge en Knokke gebeurden vanaf 6.30 uur in beide richtingen heel wat ongevallen. Telkens was de materiële ravage groot, maar vielen geen gewonden. Ook op de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge ging een wagen even na 7 uur aan het slippen op de linkerrijstrook met enkel stoffelijke schade tot gevolg. Langs de Zeeweg-Zuid in Aartrijke werd een bestuurder even voor 12 uur verrast door de winterse neerslag. Hij ging met zijn witte bestelwagen aan het slippen en belandde tegen een boom. De man kwam met de schrik vrij. Zijn wagen werd getakeld.

Op weg in West-Vlaanderen? Pas je rijstijl aan, want felle neerslag en hagelbuien maken dat de wegen daar her en der (water)glad kunnen zijn. Laat je niet verrassen! pic.twitter.com/YHfJaMiPCc Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link