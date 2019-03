Pak minder klimaatspijbelaars op elfde actiedag LH

21 maart 2019

16u57

Bron: Belga 0 De elfde actiedag van Youth For Climate bracht opvallend minder klimaatspijbelende jongeren op de been. Bij de marsen in Wallonië werden in totaal 2.600 deelnemers geteld. In Antwerpen en Brussel waren er samen 700 betogers aanwezig.

De mars in Luik vertrok rond 13 uur aan het treinstation Luik-Guillemins. Vlaamse scholieren, met onder meer boegbeeld Anuna De Wever, kwamen hun Franstalige collega's versterken, en er was ook steun van enkele 'gele hesjes' en van Grootouders voor het Klimaat. Er werden zo’n 1.000 manifestanten geteld.

Adelaïde Charlier, het Franstalige uithangbord van Youth for Climate, riep de politiek nog maar eens op om een klimaatwet goed te keuren. "We zijn zeer ontgoocheld, maar we zullen de druk op de ketel houden", klonk het. De beweging wil blijven mobiliseren tot de verkiezingen van 26 mei.

Ook in Saint-Georges-sur-Meuse, niet zo ver van Luik, kwamen leerlingen donderdagvoormiddag op straat voor het klimaat. Het ging om zo'n 600 scholieren van het basis- en secundair onderwijs uit twee scholen. Een delegatie had een ontmoeting met de burgemeester van de gemeente en maakte een brief over met voorstellen om Saint-Georges-sur-Meuse meer duurzaam te maken.

In Waver ging het initiatief voor de mars ook uit van de leerlingen van een school. Daar waren er ongeveer duizend deelnemers. Burgemeester Françoise Pigeolet ontving een delegatie scholieren en kreeg een lijstje met concrete ecologische eisen overhandigd.

In Vlaanderen waren er vandaag klimaatmarsen in Antwerpen en Brussel. In de hoofdstad kwamen zo'n 500 betogers op straat, in Antwerpen ongeveer 200.

Afgelopen vrijdag waren er nog 30 tot 35.000 mensen in Brussel voor het klimaatprotest.