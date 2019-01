Pairi Daiza zoekt 200 extra tijdelijke medewerkers ttr

08 januari 2019

13u59

Bron: belga 0 Het Henegouwse dierenpark Pairi Daiza is op zoek naar 200 nieuwe werknemers voor het seizoen 2019, dat in april van start gaat. Het gaat om tijdelijke contracten (seizoenswerk of interim), zo meldt het park vandaag. Er vinden eind januari drie jobdagen plaats.

Pairi Daiza stelt buiten het seizoen ongeveer 200 mensen tewerk. Tijdens het seizoen neemt dat aantal fors toe, omdat dan onder meer de kassa's, winkeltjes en horecazaken op volle toeren draaien. Vorig jaar bijvoorbeeld waren er tijdens het seizoen in totaal zowat 600 mensen aan het werk in het park.



“Dit jaar worden dat er zelfs 800", aldus woordvoerder Mathieu Goedefroy. Dat komt omdat Pairi Daiza dit jaar een hotel zal openen en ook een nieuw gebied, "The Last Frontier", met beren, wolven, poema's, elanden en zeeleeuwen. Die uitbreiding brengt extra werkgelegenheid met zich mee.

Functies

Het dierenpark gaat op zoek naar ongeveer 200 nieuwe mensen. Er zijn vacatures voor onder meer verkopers, horecamedewerkers, onderhoudstechniekers en schoonmakers. "Kennis van het Nederlands wordt een belangrijk punt in alle vacatures", aldus het dierenpark in Brugelette. Het gaat om tijdelijke contracten, die gelden zo lang het park komend seizoen geopend is (van 6 april tot en met 11 november en van 14 december tot en met 5 januari 2020).

Meer informatie is te vinden op www.pairidaiza.eu, waar je je ook kan inschrijven voor de jobdagen. Mogelijkheden voor jobstudenten worden later toegelicht.

