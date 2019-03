Pairi Daiza wil verblijf voor drie ijsberen bouwen, protest tegen plannen verboden LH

28 maart 2019

20u21

Bron: RTL Info, Het Nieuwsblad 0 Dierenpark Pairi Daiza wil dit jaar nog een nieuwe afdeling openen waarin plaats is voor drie ijsberen. Maar daartegen was protest gepland op zaterdag 6 april, de dag dat het dierenpark opnieuw de deuren opent. Burgemeester André Desmarlières van Brugelette heeft de betoging nu verboden.

‘La terre du Froid’, ofwel een nieuwe wereld van maar liefst 7.000 vierkante meter groot. Dat belooft Pairi Daiza te voorzien voor de komst van twee of drie nieuwe ijsberen. In het totaal krijgen de dieren een verblijf van maar liefst 3.900 vierkante meter, waar het publiek de witte beren langs alle kanten kan bewonderen. “En we voorzien uiteraard ook een binnenverblijf waar ze wat meer privacy hebben. Het totale complex zal één van de grootste zijn van Europa, groter dan dat van de pioniers in Duitsland of Nederland”, zo kondigde de woordvoerder van het dierenpark vorig jaar aan. Welke ijsberen er dan precies naar Brugelette zouden komen, is nog niet duidelijk gemaakt.

“Je moet weten dat er vandaag een groot probleem is: de ijsbeer verdwijnen door het smeltende ijs. Er zijn ook weesberen die moeten opgevangen worden. Als we ze de vrijheid zouden krijgen, zijn ze in gevaar. Pairi Daiza zal er twee of drie kunnen opgevangen worden”, bevestigde Jean-Jacques Cloquet, directeur van Pairi Daiza, eind vorige maand de plannen op de Franstalige radiozender Bel-RTL.

Veiligheidsredenen

Een groep van 18 verenigingen wilde echter protesteren tegen de komst van ijsberen in Pairi Daiza. Het protest stond gepland op zaterdag 6 april, de dag dat het populaire dierenpark wordt heropend. De burgemeester van het Henegouwse Brugelette, waar het park zich bevindt, heeft de protestactie verboden om veiligheidsredenen, schrijft RTL-Info. Ook zou een tegenbetoging gepland zijn. Er werd ook gewezen op beledigingen tussen mogelijke betogers en tegenbetogers op Facebook, waardoor gevreesd wordt dat het protest uit de hand zou kunnen lopen.

“Als we alle evenementen moeten verbieden omdat sommigen zich onbeleefd en respectloos uitdrukken op Facebook, dan moet de samenleving stoppen met draaien”, aldus Jean-Michel Stasse, voorzitter van Wolf Eyes, de vereniging die de toelating voor het protest aanvroeg. Jean-Marc Montegnies, voorzitter van de vereniging Dieren in Gevaar/Animaux en Péril, reageerde geschokt op de beslissing van de burgemeester.