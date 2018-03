Pairi Daiza verwacht een kleine orang-oetan TK

29 maart 2018

11u26 533 Pairi Daiza krijgt er binnenkort weer een schattige aanwinst bij. Het dierenpark uit Brugelette kondigde vanmorgen aan dat een van de orang-oetans in verwachting is.

De dierentuin had gisteren al een foto geplaatst van een positieve zwangerschapstest, maar hield de identiteit van het dier in verwachting nog even geheim. Iedereen hoopte op een nieuwe babypanda, maar uiteindelijk blijkt de Sumatraanse orang-oetan Sinta een klein aapje te verwachten.

"We zaten erop te wachten, we hadden maandenlang gehoopt... en uiteindelijk is het Sinta (en Gempa) gelukt!", klinkt het opgetogen op Facebook. Het koppel apen werd in 2016 in Pairi Daiza samengebracht. Ze kwamen uit dierentuinen in Duitsland en Tsjechië. Het duurde echter lange tijd voor Gempa het vrouwtje kon benaderen, daarom is Sinta nu pas voor de eerste keer zwanger.

Het is wel nog even wachten op de schattige nieuwe aanwinst. Sinta is nu enkele weken zwanger en de draagtijd van een orang-oetan duurt net als bij een mens negen maanden. Het zal de eerste geboorte van de soort in België zijn sinds 1973.