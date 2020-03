Pairi Daiza kondigt geboorte aan van schattig nijlpaardje: publiek kiest naam komende dagen via Facebook Michelle Desmet

27 maart 2020

11u58

Bron: Pairi Daiza 0 Het mannetje werd op 12 februari 2020 geboren en is sterk genoeg om de buitenspeeltuin in het dierenpark te ontdekken, samen met moeder Nema. Het beestje heeft nog geen naam gekregen, die wordt namelijk door het publiek gekozen in de komende dagen.

Het gaat om het tweede gezonde jong voor het vrouwelijke nijlpaard Nema. Eerder beviel zij in Pairi Daiza van een eerste jong, ook een mannetje, genaamd Kibo. Ook Kibo verblijft nog steeds in Pairi Daiza, samen met papa Emilio. Zo telt de familie nijlpaarden in Pairi Daiza vanaf nu vier leden.

Sinds woensdag 25 maart heeft het nieuwe jong van Nema en Emilio voor het eerst zijn opwachting gemaakt in het grote buitenbassin van Pairi Daiza, een belangrijk moment voor het dierenpark in Brugelette, een gemeente in de provincie Henegouwen.

Dit jong voor het eerst zien buitenkomen met zijn moeder, het zien zwemmen en drinken onder water, was een fantastisch moment voor al onze teams. Tim Bouts, hoofddierenarts Pairi Daiza

De naam van het kleintje zal in de komende dagen door het grote publiek gekozen worden via een stemming op de facebookpagina: Pairi Daiza en Pairi Daiza NL.

Met uitsterven bedreigd

De dierensoort is met uitsterven bedreigd. Het nijlpaard is met uitsterven bedreigd. Op de Rode Lijst van de IUCN staat de soort genoteerd als ‘kwetsbaar’. Op het Afrikaanse continent, waar ze van nature voorkomen, leven momenteel nog tussen de 115.000 en 130.000 nijlpaarden in het wild.

Herintroductie om de soort te redden

De geboorte van een gezond nijlpaardenjong is dus een goede zaak voor het in stand houden van het genetische kapitaal van deze diersoort. Op die manier beschikken dierentuinen over de hele wereld over een voldoende sterke genenpoel om herintroductie mogelijk te maken, mocht dat ooit nodig zijn om de soort te redden.