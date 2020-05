Pairi Daiza heropent maandag 18 mei geleidelijk de deuren Eerste dagen beperkt aantal abonnees toegelaten JOBR

13 mei 2020

16u12 16 Woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om de heropening van dierenparken vanaf maandag 18 mei, onder voorwaarden, opnieuw mogelijk te maken. België volgt daarmee het voorbeeld van andere Europese landen. Ook Pairi Daiza, in het Henegouwse Brugelette, opent maandag opnieuw de deuren.

Om de heropening van het park veilig te laten verlopen, zal het voltallige personeel van de dierentuin waken over het naleven van de geldende coronamaatregelen. Om deze maatregelen, waaronder de intussen bekende social distance, te handhaven, zal het park eerst een beperkt aantal bezoekers toelaten. Tijdens de eerste openingsdagen zal enkel een beperkt aantal abonnees het park kunnen bezoeken. De veiligheidsmaatregelen zullen dan uitvoerig getest en aangepast worden indien nodig. Ondanks Pairi Daiza 75 hectare groot is, zal het maximale aantal toegelaten bezoekers ruim onder de normale bezoekerslimiet liggen.

Reserveren en mondmaskers

Een bezoekje aan Pairi Daizi is verder enkel mogelijk wanneer je je bezoek op voorhand reserveert. Mondmaskers worden aangeraden voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar. In bepaalde zones van het park, zoals overdekte zones en de eilanden waar bezoekers in contact komen met aapjes, zijn maskers verplicht. Iedereen die het park in wil, moet een mondmasker bij hebben.

Uiteraard gelden de social distancing-regels ook in Pairi Daiza. Het park heeft brede wandelpaden en de toegang is uitgebreid met vijftien extra rijen via een nieuwe tijdelijke toegangspoort. Dat alles om afstand tussen de bezoekers te garanderen. Daarnaast zijn enkele wandelpaden ook eenrichtingspaden geworden, zodat bezoekers mekaar niet hoeven te kruisen. Verder staan ook zeep en handgel verspreid over het park.

Take-away

De restaurants in het park blijven gesloten. Wel zullen er in het dierenpark enkele take-awaypunten voorzien worden. Hier kunnen bezoekers eten afhalen. Ook enkele activiteiten voor bezoekers, zoals de roofvogelshows en een overnachting in de hotels van het Pairi Daiza Resort, blijven voorlopig verboden.

Nieuw parkdeel

De heropening van het dierenpark betekent ook dat bezoekers voor het eerst het nieuwe parkdeel ‘Land of the Cold’ zullen kunnen ontdekken. Het parkdeel, dat ingericht is als een ijswereld, is de grootste financiële investering van Pairi Daiza tot nu toe. Het parkdeel telt meer dan vier hectare aan dieren, wandelpaden, gebouwen en planten. Bezoekers vinden er ijsberen, walrussen, Siberische tijgers en, in de nabije toekomst, ook pinguïns.

Financiële gevolgen

De gedwongen sluiting van Pairi Daiza heeft zowel sociale als financiële gevolgen gehad voor het park. Zo kostte het onderhoud van het park de voorbije twee maanden 4,5 miljoen euro, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. Het komende seizoen kan dan ook enkel nog met verlies afgesloten worden. Verwacht wordt dat dit verlies minstens 30 miljoen euro zal bedragen.