Pairi Daiza bant plastic rietjes: voortaan enkel nog herbruikbare rietjes tegen betaling kg

07 februari 2019

21u47 0 Pairi Daiza bindt de strijd aan met wegwerpplastic. Om te beginnen biedt de dierentuin geen plastic rietjes meer aan vanaf april. In de plaats kunnen klanten wel een set van vier herbruikbare rietjes kopen.

Vanaf de heropening op 6 april wordt geen enkel drankje in Pairi Daiza nog geserveerd met een rietje. Dat maakt het park zelf bekend op Facebook. Met de nieuwe maatregel worden bijna 500.000 rietjes per jaar uitgespaard. “Meer dan eens eindigen zij hun levenscyclus in de natuur, waar ze zware schade toebrengen aan fauna en flora”, klinkt het.

Bamboe

Wel biedt de dierentuin vanaf de heropening een milieuvriendelijk alternatief aan in de vorm van bamboe rietjes. De rietjes zijn biologisch afbreekbaar, maar ook herbruikbaar. Een set van vier rietjes - inclusief een juten zakje en een schoonmaakstaafje - kost één euro en zal te koop zijn in de winkels, restaurants en cafés in het park.



Tot slot zegt de dierentuin in de toekomst nog meer initiatieven op poten te zetten om het milieu te besparen. Die maatregelen worden binnenkort bekendgemaakt.