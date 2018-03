Paasuittocht: druk op de luchthaven en zware avondspits verwacht Rob Van herck

30 maart 2018

10u01

Bron: VTM Nieuws 5 Het is een bijzonder drukke dag op de luchthaven van Zaventem. Zeer vroeg vanmorgen stonden al honderden mensen klaar om te vertrekken naar het buitenland. En ook op de weg wordt het druk.

De mensen zijn het slechte weer in België duidelijk beu en snakken naar de zon en warmere oorden. Vandaag zouden er zelfs 80.000 mensen aanwezig zijn in Zaventem, vertelt woordvoerder Anke Fransen aan VTM NIEUWS. "Ook dinsdag wordt een drukke dag, over de hele paasvakantie verwachten we 1,8 miljoen passagiers", klinkt het. Dat is zo'n vijf procent meer dan vorig jaar.

VAB verwacht dan weer op de weg een zware avondspits. "Bij ons start de paasvakantie, maar ook in onze buurlanden is er een verlengd paasweekend. Daardoor zullen Nederlanders zich ook op onze wegen begeven en dus komt de avondspits vroeger op gang en zal die langer duren", zegt woordvoerder Joni Junes. Wie op vakantie wil vertrekken, doet dat dus best morgenmiddag.